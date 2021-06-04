曾志豪：六四問題 為何澳門硬香港軟？

同樣處理六四，香港澳門手法大不同。

澳門「名正言順」以政治理由禁止六四集會，指六四集會「透過煽動性的圖片和文字，例如『屠城』、『逼害』、『中共政權禍國殃民』……作出有悖事實真相的虛假宣傳，與中央已經對『六四』事件作出之決議及定性相對立，損害了中央政府的信譽、威信及公信力」。

澳門警方又認為六四集會「煽動以暴力變更已確立之制度」，包括口號「毋忘六四，戰鬥到底」等。

澳政治理由禁集會 港只用「防疫」理由

香港警方只明確用「防疫」理由，但卻不敢像澳門般，清晰指控支聯會違反了《國安法》，也不敢說「結束一黨專政」口號違憲。

湯家驊說「香港沒有法例禁止悼念六四」，但又說可能會觸犯限聚令、非法集結等等罪名。弄得香港人連六四當晚，一個人穿黑衣出現在維園是否犯法也搞不清。

這也是政權樂見的「恐懼氣氛」。

對付六四紀念館也只敢由食環署用《公眾娛樂場所條例》，但沒有對六四展館的展品、口號有政治定性。

對比澳門，明刀明槍說悼念六四是政治犯錯，為何都是特區，香港這麼和稀泥？

是因為澳門不會有太大反響，所以直接下手？還是先易後難，之後才在香港這個矚目焦點施手術？

北京就是不想國民討論六四

澳門民聯會就警方禁止六四集會提出上訴，包括用天安門死傷枕藉的歷史事實，回應警方「有悖事實真相的虛假宣傳」的指控，這或許是政權最不想看到的情景。

北京就是不想國民提及、討論、鑽研六四這回事，如果香港政府直接用「政治」罪名取締支聯會，肯定引起輿論巨大爭議。香港仍是法治之區，屆時如果像澳門般對簿公堂，等於把六四歷史問題公開審理，甚至可能傳召民運領袖上庭指控政權血腥罪行。政權也應該不想在法庭討論現時的共產黨是否一黨專政吧？這可能變成最有殺傷力的六四悼念集會了。

香港政治人物不要再迴避六四問題了，來點爽快，「引刀成一快」，不負國家對你們忠誠的期許吧。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]