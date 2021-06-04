周永新：勞工待遇未改善 深層次問題難解決

為了解答以上問題，筆者嘗試以勞工權益為例，看看怎樣的演繹才算是活潑；文中也會引用一些勞工收入待遇的數據，審視特區政府有否按照基本法的條文，落實勞工權益的要求，並探討勞工福利待遇與深層次問題之間的關係。

政府有責任實施法例保障勞工權益

關於勞工權益，基本法說了些什麼？基本法第3章「居民的基本權利和義務」中，第36條這樣訂明：「香港居民有依法享受社會福利的權利。勞工的福利待遇和退休保障受法律保護。」第39條補充說：「《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港的有關規定繼續有效，通過香港特別行政區的法律予以實施。」到了第6章，基本法明確指示：「香港特別行政區自行制定有關勞工的法律和政策。」（第147條）

綜合以上條文，正好說明基本法是有生命的憲制文件，因為關於勞工權益的條文，基本法雖沒有仔細列出哪些是他們的權利，但指出在香港居民應享的福利外，與勞工福利待遇和退休保障等相關的措施，包括公民、社會和國際勞工3個公約的有關條文，特區政府都有責任通過法律予以實施。這就是筆者所說基本法的生命力！基本法的生命力，就是勞工權益和福利待遇等條文，不但不應停留在上世紀80年代時的情况，更應隨社會需要和經濟發展而不斷改善。唯有這樣，特區政府才算是滿足基本法的要求，才說得上是對基本法有活潑的演繹。

特區政府在改善勞工權益和待遇方面，又能否達到基本法的要求？差不多25年了，也就是基本法保證的「50年不變」剛過去了一半，不能說特區政府在勞工福利上沒有做事，其中最為市民稱許的，是在2011年訂立最低工資：起步的時薪28元雖為勞工所詬病，但政府的決心總算一改過去只顧保護老闆利益的形象。不過，在其他兩項嚴重影響勞工權益的爭議事件中，包括取消強積金「對冲」及訂立標準工時，政府卻故態復萌，一句必須平衡勞資雙方利益而叫勞工權益受損。

取消強積金「對冲」和訂標準工時 遲遲未有行動

筆者並非偏幫勞工，做老闆的也有他們的困難，但不可否認的事實是：勞工常常處於不利位置，難與老闆抗衡，就以取消強積金「對冲」為例：打工仔盼望取消「對冲」多年，但直到現在，他們只能眼白白看着自己的強積金僱主供款部分被冲走，積累的款項不見了一截。這個時候，政府能否站在勞工一邊，盡快的取消「對冲」？現在只見政府不斷推遲提出解決方案的時間表，令勞工的退休保障無了期的被蠶食。筆者真的要問：特區政府有認真落實基本法的條文、保護勞工退休保障的權益嗎？至於標準工時，政府曾煞有介事的成立工作小組，務求拉近勞資雙方的分歧，但經過多年爭辯，到報告書發表後仍未見政府有行動，看來事件最終還是不了了之。香港打工仔工時「特長」的老問題，看來只能說是他們的宿命。

政府不訂立標準工時，表面看來雖不是什麼大問題，有些僱主認為，香港工人習慣超時加班，低薪工人也可多掙一些；但工人真的想超時加班嗎？多項研究顯示，長期長時間工作，不但影響工人的精神和健康，也造成不少家庭問題。現代社會鼓吹工作-家庭平衡（work-family balance）的生活，但香港工人在特長工時的情况下，可以保持這個平衡嗎？

164萬基層就業人士月入不到2萬元

香港工人為什麼要忍受特長工時的煎熬？這要返回工人工資偏低的問題。以2021年第1季的數字作為分析，在約329.23萬就業人口中（不包括外傭），月入1萬元以下的佔約14%，2萬元以下的佔約50%（約163.75萬人；見圖）。這164萬基層就業人士，從事的多是非技術、服務和銷售等工作，工時一般也特別長。月入3萬至59,999元的，可分類為中等收入人士，佔就業人口約21%。

到上世紀80年代，隨着製造業的蓬勃發展，香港從戰後以貧窮人口佔絕大多數的城市，逐漸演變成為以中產人士為主的小康社會，市民對前景多抱希望，覺得生活將會愈來愈好。回歸以後，由於特區政府施政的失誤，及香港產業不但未能拓展新領域，且流於僵化和萎縮，工人的薪酬一蹶不振。2008年，正當金融海嘯來勢洶洶之時，我引用日本學者大前研一「M型社會」的理論，提出香港正出現「貧窮新一代」：不少看似是中等收入人士，卻因為工資長期沒有改善，他們在階級結構上逐漸向下流動。

證之今天的情景，香港打工仔向上流動的機會明顯比前更渺茫，尤其是年輕一代，他們如果單單放眼在香港的機遇，很多時只會失望和沮喪。無可否認，大灣區的發展為年輕人提供了無限的憧憬和盼望，但要把這個憧憬變成現實，特區政府還有不少要做的事，單單宣傳大灣區的美好願景，對月入在2萬元以下、每天工作10多個小時的港人來說，只是遙不可及的夢想。

總結而言，按照基本法有關條文的要求，市民期望在特區成立之後，特區政府能不斷的改善勞工的福利和待遇，並且修改法例，保障勞工的權益；但這些方面，特區政府明顯有失市民的期望，而勞工的福利待遇未能改善，也造成了今天許多深層次問題遲遲未能解決。

政府必須尊重工人組織和參加工會的權利

關於勞工的權益，筆者最後要說的，是按照基本法，「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由」（第27條）。當然，這些香港居民享有的自由都不是絕對的，行使時也必須顧及法例的限制。但是，工人組織和參加工會的權利，特區政府必須尊重，而工會為了會員的權益，進行抗爭和參與選舉等政治活動，是法例容許的；基本法也列明這是他們的權利和自由。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]