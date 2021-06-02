劉銳紹：鹿死誰手？還是「六四」垂手？

（1）支聯會的歷史、現實和隱然存在的角色

從歷史角度看，支聯會是「六四」的產物；從現實角度看，是繼續爭取民主的象徵；從隱然存在的角度看，是日後各種可能性的無限想像空間。對於前兩種，官方不願見；對於第三種，官方更不想見。

其實，第三種角色十分微妙。官方擔心支聯會發揮「顛覆政權」的作用（事實上並不存在），把它視為眼中釘。但官方忽略了一點：從客觀效果來看，支聯會恰恰維繫着一批人士（尤其中、老年齡層）的家國情懷。有人形容這是「民族身分的情意結」，有人形容為「大中華膠」的感情，有人形容為「夢中的單戀或苦戀」。

再看其特點：這種家國情懷主要是對人民的關愛、對人文元素的追求、對民族優秀傳統的承傳、對山川文物的嚮往……對於政權，無論是思維或利益，卻是疏離的，但又不是要推翻的程度。

在青少年心中，這些感覺比較薄弱。支聯會曾嘗試讓「五大綱領」（包括「建設民主中國」）薪火相傳，早些年還有點效果。即使2012年「反國教科」之後，也有不少年輕人參與維園燭光晚會，有些還穿上校服；2014年「雨傘運動」（9月底開始）之前的「六四」活動，仍有年輕人的影子，但其後，愈來愈少了。這是因為年輕人從親身經歷中（由當年的催淚彈到今天的大拘捕）感到「五大綱領」無望，「建設民主中國」與我何干？官方聲稱只是針對「一小撮」，但青年們卻實實在在地感到打擊着包括自己的權利在內的一大片。

所以，如果官方無極限地打壓支聯會，只會連僅有的中、老年的家國情懷也一併打掉。官方只能憑利益來凝聚一幅虛無的愛國浮圖而已。

（2）對支聯會不應趕盡殺絕

種種迹象顯示，即使今年「六四」平靜地過去（警方反對之後，支聯會已不組織、不呼籲民眾集體活動，反映其守法精神），官方對支聯會仍耿耿於懷，要去之而後快，坊間還流傳「為時不遠矣」。這又令人想起毛澤東的詩：「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。」但必須記住：支聯會不是寇，參與支聯會活動的人也不是賊黨。

公開的現象可見，建制派正向支聯會的「五大綱領」發炮，火力集中在「結束一黨專政」。但按其原意（當年的文字紀錄是證據）和正常的理解，重點是結束「專政」，即是「一黨執政」而只要不是專政就行了，這與第五項綱領「建設民主中國」相輔相成。但現在卻有人抽空割裂，還曲解為「推翻中國共產黨政權」。其實，中共今天也不用「專政」一詞了，連「人民民主專政」也不提了，改說「依法治國」。所以，不排除炮轟「結束一黨專政」是一種戰略，先製造輿論和「民情」，為日後執行《國安法》鋪路。

這種戰略還有一箭多雕的作用，抓住一點，掃蕩其餘，把其餘四大綱領（釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、建設民主中國）也可以去掉。倘能如此，官方就可以耳根清靜，集中精神搞建設了。可惜，這只是堵塞之法，難以根治病源，還會把鬥爭思維推向不斷內耗的盲區。

（3）「急事急辦」變「急就章」的惡性循環

中國的政治文化裏，經常出現「特事特辦」、「急事急辦」。大凡遇到迫切的任務，就要「集中優勢兵力」，只許成功，不許失敗。在這種思維下，什麼副作用、後遺症也不理會了。今年「六四」，與中共建黨100年距離不到一個月（以7月1日「中共成立紀念日」計）。這是百年大事，官方一定極其審慎，努力「清障」，把對手的氣焰壓下去，確保萬無一失。

但經驗證明，「急事急辦」之前往往是「冇事就唔辦」；即在事發之前，不會辦一些實事，避免事態惡化。以今天的官民矛盾為例，多年前官方也分析過香港的「深層次矛盾還未得到根本的解決」，積累至今已愈來愈厚。官方解讀為主要是經濟、民生的矛盾，而民間則認為是政治權力的矛盾。在此期間，官方「冇事就唔辦」，或暫緩處理，能拖就拖；到事態轉急時，卻採用「落閘」和「完善」制度的方法。說到底，這是願意不願意按民意而有所作為的問題，又是另一個更長遠的話題了。

這種手法逐漸讓人感到，「平時不作為，急時亂咁嚟」，大大減少了市民願意跟官方良性互動的積極性，甚至產生「後退和讓步了也得不到官方憐憫」的反彈情緒，對此必須認真檢視。

（4）眼前「六四」該如何處理？

對於官方，我已無意見可提了，因為過去在內內外外已提了幾十年，現在才發覺自己原來每天都活在4月1日愚人節之中，愚不了人，也娛不了人，反而自愚。如果還可以進言的話，那就請官方不要再從鬥爭角度出發，想什麼「鹿死誰手」，而是要「六四垂手」；放開握劍的手，我就默言頓首！

對於民間，此刻倒要大力規勸。今年形勢比過去更緊，為了長遠計，保護大眾和避免無謂損傷，預防事態惡化和授人以柄，值得思考策略性退卻的方法。緊記：眼前雖受壓，但也是加深「六四」記憶的時候！我在糊裏糊塗之間，寫了以下的通俗打油詩，名為《2021六四歌》：

智慧悼念的「六四」

鬥精巧取的「六四」

有辦法不犯法的「六四」

力求不受損傷的「六四」

不把頸項撞刀鋒的「六四」

方法總比壓制多的「六四」

保證眾人離虎爪的「六四」

愛護青年避狼牙的「六四」

後退從來非敗退的「六四」

低航絕不是投降的「六四」

存在才能真勝利的「六四」

保留實力闖明天的「六四」

細水長流、來日方長的「六四」

滑波而過、破浪前行的「六四」

日曆上永遠刪不掉的「六四」

先閱此文 再悼「六四」

作者是時事評論員

[劉銳紹]