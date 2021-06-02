陳景祥：放棄清零 全力「谷針」

曾幾何時，香港不少輿論都要求政府以清零為抗疫工作目標，而不能只「控制疫情在低水平」；因為未能達到清零，中國內地一直不與香港通關，澳門也拒絕跟香港恢復正常往來。

疫情反覆 「清零」或無法達到

就疫情防控的策略，香港沒有封城，而是利用堵截等手段，務求令疫情不會失控擴散，令醫療體系和日常民生及經濟不至崩潰。

至於中國內地、澳門、台灣、新西蘭等地區，則除了堵截，還嚴控境外人士入境，再加上大規模檢測找出潛伏感染者，於是成功把確診個案控制在低水平，但到最後仍無法完全清零。內地去年下旬在北京、新疆等省區市都出現過地區性的疫情反彈，廣州最近確診病例更突然升溫，在疫情重點防控區，要全面停止各項活動。

台灣防疫工作本來做得很出色，確診個案極低，民眾生活如常，美國等國家推動台灣參加今年世衛大會，也是以「宣傳台灣抗疫成績超卓」作為「賣點」，豈料話音未落，台灣即出現疫情大爆發，原來的「模範生」變得手忙腳亂，醫療設施不足，呼吸器、加護病房不夠用，確診個案數字又「唔清唔楚」（「校正回歸」的個案被指是延誤公布，避免一次過公布太多個案）。台灣因新冠肺炎而死亡的人數累計達137（6月1日），已經超過了2003年SARS時期的73。

至於疫情本來控制得較好的日本和新加坡，最近情况都突轉嚴峻，日本連奧運可否如期舉行都仍懸而未決。上面各個地區的經歷都告訴我們，這次新冠疫情並非短期內可控制得住，疫情十分反覆，即使可以清零，都未必能夠持久；所謂「清零」，可能是無法達到的目標！香港做不了，其他地區也不成。

彭博：疫苗改變局勢 西方「重上正軌」

在全球抗疫排名榜上，香港最近上了第10位，比英國（第11）、美國（第13）、日本（第14）都要高；這個由彭博在5月25日發布的最新全球抗疫排名榜（The Covid Resilience Ranking，註1），前5名分別為新西蘭、新加坡、澳洲、以色列和韓國；台灣原本居第5位，因近期表現欠佳，已跌至第15！

除了排名次序，彭博報告引起關注的還有如下部分：中國內地在這次排行榜上意外擠進了前10，拿下全球第9位，但其堅持「零確診」的政策目標，很可能會成為當今防疫上的弱點，因為許多國家都已接受疫情會繼續流行的事實，決定開始行動並向前看，另覓方法，而非執著在確診數目上糾纏。

報告指先前爆發嚴重社區感染的美國和英國，因為投入大筆資金研發疫苗，國民接種率已達四成以上，最近正紛紛解除區域管制，它們的排名也迅速上升。其他如法國、捷克、波蘭等歐洲國家，都逐步由低谷中走出，開始解除各項疫情禁令；反而在疫情初期表現較佳的亞洲國家及地區，現在卻有「倒退」迹象。之所以如此，彭博報告認為關鍵在疫苗接種普及，改變了全球局勢，令美國和歐洲各國等西方國家終能「重上正軌」。

據接種進度 香港一年內可群體免疫

根據疫苗接種的進度，以75%接種率能達到群體免疫計，亞洲國家和地區如中國內地（據報道，5月23日，有專家指出，「最少一針」接種率(下同)約為30%；註2）、新加坡（至5月24日接種率36.11%；註3）、香港（至5月25日接種率17.05%；註3）都只需不到一年時間，日本（至5月25日接種率5.62%；註3）就需1.3年；韓國和新西蘭要1.6年，泰國要3年，台灣卻需6.2年時間。

可以說，接下來抗疫是否成功，主要在於疫苗接種率，「谷針」應該成為主要工作，「清零」反而不是首要任務。

至日前為止，主要國家及地區中接種成績最好的以色列，有近60%人口接種完兩劑疫苗，當地疫情明顯受控；今年1月以色列疫情到達最高峰，一度每日有超過8000例確診，但接種人口增多之後，到今年3月初已下降至每日約3000人確診，到4月開始更大幅下降，一天約增數以百計新例，其後再減少至數以十計。

此外，至日前為止，英國「最少一針」接種率逾50%，疫情從每天約6萬人確診，下降至現在每天約2000至3000多人；美國從去年12月開始大規模接種疫苗，至日前接種最少一劑的比率約50%，確診人數從單日最高30萬，逐步下降至每天6萬；而自今年4月開始，每日確診人數再一步下降，至近期2萬左右，數目仍然算高，但整體疫情顯示已持續邁向紓緩；如此成績，都歸功於疫苗注射率偏高。

新冠疫苗在全球開展接種，應是人類防疫史上規模最大的一次，整個過程涉及科學研發、疫苗生產、儲存、運輸和接種能力等不同環節，參與的除了各國政府，還有國際機構、跨國製藥巨企等等。防疫是複雜的社會工程，各國必須具備足夠財力、人力（專業醫護）、物力（儲存、運輸），再加上政府的執行力，才能夠得到高接種率，早日達到群體免疫目標。相比之下，富裕國家在這場疫苗注射競賽中必然佔優，也可以及早擺脫疫情困擾，落後國則肯定吃虧，難以跟得上。

應定下接種率目標、時間表

人類大規模接種疫苗，是千百年來打敗疫症的最主要方法，應對天花、瘧疾、小兒麻痺症、麻疹，都是得力於大規模注射疫苗，令疫症成功受控、人類得到有效預防，天花更是第一種利用注射疫苗成功被消滅的致命傳染病毒。

至於不能被消滅的傳染病，它們雖然已經受控，但將與人類長期共存，現在看來，新冠肺炎也將如是。大規模注射疫苗，及早達到群體免疫的注射率，是當前應付新冠疫情的最主要工作，政府應該為接種率定下目標（可能70%，可能80%），並制定一個落實的時間表。

宜推針後有薪假 設特殊賠償

為了配合「谷針」，各種獎品、優惠計劃等都無任歡迎，但更合用的，是為員工提供有薪假，讓他們接種後有一兩天可以休息，以作鼓勵（政府周一宣布為公務員提供疫苗假期）；還有我在上周建議的疫苗特殊賠償基金，形同由政府為所有港人購買「保險」，提供全民保障，應該可以令市民更放心注射疫苗。

「清零」非長遠計，也不現實，接種疫苗才是抗疫行之有效的方法，已有成功例子在前；過去如是，今時今日也不例外。

註1：bloom.bg/3wJdUdE

註2：bit.ly/3ySeRSD

註3：參考Our World in Data數據（bit.ly/3uijEt6）

作者是資深傳媒人

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[陳景祥]