陳沛然：免試引入醫生具爭議 業界發聲求理性溝通

醫生提意見卻換來惡意抹黑

預期草案在提交立法會後，很快會在會期完結前通過。然而，作為直接受影響的醫生，提出意見，希望社會也聽聽業界的聲音，但這個卑微的動作，卻換來惡意抹黑，什麼醫醫相衛、保護主義，什麼「收手，不要阻撓輸入海外醫生」，面對邁向「三權合作」的政治現實，我們可以出什麼手阻撓呢？

我2016年當選立法會議員後，就要與業界一起應對《2017年醫生註冊（修訂）條例草案》（醫委會改革）。醫學界在立法會只有我一票，業界亦非三頭六臂，我們能做的是理性討論，希望爭取維持醫生選任委員佔半數，保持否決權以維護專業自主。其後新上場的林鄭政府有限度採納了歐耀佳醫生提出改良的+4-2+2方案，即醫管局及衛生署各減1席，該兩席改由醫專透過6000名專科醫生選舉產生。雖然此方案與由全港萬多名醫生選舉產生仍有距離，但為了顧全大局，停止爭議，我們亦願意接受方案。法案最終於2018年通過。

而在2019年5月8日，醫委會開會投票決定「放寬非本地培訓醫生實習要求」的方案，通過了政府屬意的方案：在醫管局、衛生署或兩間大學做滿3年的海外專科醫生，考獲執業資格試後豁免實習。醫生並沒有阻撓便利外來醫生執業的措施。

「特別註冊委會」沒權考核海外醫學院

今次政府要進一步放寬非本地培訓醫生，只要是在認可的海外醫科學院畢業、在當地註冊成為醫生的香港永久居民，取得專科資格後在香港任何公營醫療機構，以特別註冊形式做滿5年後可正式註冊。政府指回歸前香港醫委會認可英聯邦所頒授的醫學資格，合資格的非本地培訓醫生可免試註冊。但政府沒有說的是當時香港與英聯邦地區是資格互認，並非香港單方面引入英聯邦醫生，而且獲認可的醫科學院會定期接受考核，以維持水平。

回歸以後，這種與英聯邦資格互認制度自然不能繼續。為了公平起見，非本地培訓醫生，無論來自外國還是中國內地，都一律要考執業資格試，確保達可接受水平以保障病人。

現在立法建議要成立由政府主導的特別註冊委員會，負責制訂認可海外醫科學院的名單，但並非資格互認，更沒權考核人家的水平。先不談是否應免試引入非本地培訓醫生，由政府主導難以保證其決定不作政治考慮。例如若只看醫學院的世界排名，前100位絕大部分都是歐美的醫學院（港大和中大排名前40），內地僅佔3所，皆排後50。但在一國原則下，政府可以只承認3所內地醫學院嗎？

有限度註冊醫生 僅兩成醫管局工作

其實，政府一直有透過有限度註冊制度，免試引入非本地培訓醫生於公營醫療機構工作，近年更將註冊年期由1年延至3年，政府的說法是可以吸引更多海外醫生到醫管局工作。但翻看2016至2020年的數字，以第2號公告有限度註冊的醫生人數是522，79.7%（416人）在兩間大學任職，只有18.6%（97人）在醫管局工作；其餘1.7%（9人）在衛生署任職。

有趣的是，那些聲稱要免試引入醫生以減輕公營醫院壓力的人，卻認為在公營醫療機構服務5年的條件太苛刻，要求縮減服務年限。根據有限度註冊的經驗，在他們未正式註冊前，都未必保證他們大部分都在醫管局服務，倘縮減服務年期，一旦他們註冊成功，絕大部分都會投入私人市場，根本無助紓緩公院人手壓力。

政府要增減醫生 未必純考慮醫療

再說，醫生是否短缺，都是政府說了算，不一定反映真實。政府指截至去年12月，本地有15,298名註冊醫生，人均醫生比例2.0，即每1000人有2名醫生。20年前的2001年本地註冊醫生共10,412名，比現在少三分之一，人均醫生比例1.5，但當年醫管局因財赤減少聘用醫科畢業生，政府還於2002和2003年削減醫科學額共達50個，到2009年才重新增加。當時政府說醫生過剩，但實際是經濟欠佳，庫房收入減少。因此，政府說要增加或減少醫生，未必純從醫療需要和市民健康考慮。

醫學界之所以對免試引入非本地培訓醫生表示疑慮，提出意見，是因為擔心新政策會影響本地的醫療水平，不能保障市民。我期望大家可以理性討論。

作者是立法會議員

[陳沛然]