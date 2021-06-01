劉進圖：和平集會囚年半 六四燭光禁維園

法官無情論斷 傷透市民的心

當遍地暴力的時候，堅持號召和組織和平集會，是否太天真？不切實際？也許，但正因為香港有這樣一批人，我們才能夠在過去30多年，辦了無數次大型的遊行集會，哪怕參與人數上百萬，依舊和平理性，秩序井然，這是舉世矚目的成就。而今天，這批人被下在監獄裏，罪名是組織和平但未經批准的遊行集會。

前年9月，年輕示威者與警方的武力衝突不斷升級，舉辦和平集會的確變得非常困難。一眾泛民領袖本可置身事外，靜觀事態變化，但他們選擇繼續發聲，號召有共同理念的人出來，繼續實踐和平集會，原意是為社會宣泄怨氣，讓溫和理性的泛民群眾，在劍拔弩張的執法者與示威者之間形成緩衝，藉此助社會降溫。

這番良好意願，也許有點天真，也許不切實際，卻是正直善良的香港市民心底的渴望！否則，怎會有千千萬萬人響應他們的呼召，一遍又一遍地站上街頭？法官無情的論斷，傷透了這些市民的心。

港人失去一整個時代的家國情懷

當六四死難者經歷了30年仍未獲得平反，廣場上和平理性的學生至今仍被視為暴徒，堅持每年組織和舉辦悼念六四集會，是否太天真？不切實際？也許，但正因為香港有這樣一批人，我們才能夠在過去30多年，辦了無數次大型的遊行集會，讓死難者家屬得到安慰，知道歷史真相絕不會湮沒，也讓全世界看到維園的點點燭光，燃點起建設民主中國的盼望，這是港人引以為傲的成就。而今天，這批人被下在監獄裏，罪名是組織和平但未經批准的遊行集會。

去年6月，北京直接替香港訂立《國安法》。呼籲「結束一黨專政」，這句喊了幾十年的六四口號、支聯會的五大綱領之一，突然蒙上牴觸國安法的陰影。儘管人大常委譚耀宗說中共不是「一黨專政」，是多黨合作一黨執政，但許多政治打手不放過支聯會，繼續不斷狙擊，澳門特區也帶頭，把喊這口號的集會視為犯法，香港特區則不置可否，以防疫限聚的技術理由，連續兩年禁止在維園舉行六四燭光集會。隨着維園的燭光漸趨黯淡，香港市民心裏那份渴望民主中國的熱情，也被迫冷卻，對中國變成只有現實與功利的評估！香港人失去的，不止是一個晚上的集會自由，而是一整個時代的家國情懷！

作者是資深傳媒人

[劉進圖]