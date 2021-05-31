狄志遠、黃俊瑯：特區政府問責官員不問責？

香港在實行問責制度嗎？公務員有應變能力嗎？

特區政府實行問責制度的初期，主要目的是讓行政長官及政治任命官員履行對市民的責任，回應社會的期望，同時亦可就政策失誤承擔政治責任。以過去一年半的案例來看，香港真的在實行政治問責制度嗎？防疫抗疫四波，還是同一群問責官員在處理疫情；早前廣州荔灣區一單確診，馬上宣布調整廣東省為「中風險地區」並暫停回港易政策，最後撤回並說只是「內部調整」；香港未清零，與內地未通關，急着中門大開與還有疫情問題的鄰近地方打開所謂旅遊氣泡；防疫抗疫基金沒目的、延續性地大灑金錢，最後抗疫不力，被認為白白浪費公帑。遼寧省早前出現數宗本地確診個案，相關官員馬上被問責，甚至下馬。以上冰山一角的政府防疫期間的政策失誤，是否有人需要問責？公務員對社會環境的觀察和敏感度是否嚴重不足？接着如何改善？市民是否繼續等運到？通關是否有望？不清楚。

這裏明顯涉及公務員機制及文化，當一樣事情按機制到達指標，公務員就會自動按機制做事。正面來說，是公務員自動按已有機制回應事情，但反面就是公務員怕錯的文化，不問對或錯，只跟程序，這就是「最安全」的做法。

防疫政策遲鈍 極憂第五波出現

早前開始零星出現外籍人士（包括傭工）確診變種病毒，且個案源頭不明。雖有說是復陽情况，但針對這個問題，特區政府有沒有即時反應，減低擴散的風險？現時香港在高風險地區外籍人士進港的檢疫安排，有沒有需要延長隔離的需要？澳門在4月中旬已要求從印度、菲律賓等地區入境人士須集中醫學隔離28天。香港什麼時候會實施比較嚴謹的邊境防疫措施？是否又要等到第五波出現，官員又出來要求香港市民體諒特區政府？

防疫是顯示港府能力的機會

原本推行防疫措施是特區政府顯示執政能力的最好時機，亦是向全球表現我們高質素行政和治理情况的最好時機，亦可有機會提高特區政府的認受性。可惜，「全民檢測」變「全民自願檢測」，最後效果不彰；「全民疫苗接種」被寫成是「谷針」；每次有機會「通關」到最後都會因為防疫政策失效，後面被加上兩個字——「通關無望」，盡顯特區政府無論在政策落實、內部協調、帶動輿論、說服市民的能力都極低。

特區政府應該重新檢視檢疫及接種疫苗的策略及行動。現在的防疫應該有針對，不應像疫情最初期，摸着石頭過河。至於接種疫苗，政府應該主動向市民提出有關接種疫苗的路線圖及時間表，並有行動計劃及指標，例如，如果要學生打針，就要主動去學校，並提出有關時間表。

政府防疫不要「後知後覺，反應遲鈍」，官員要勇於面對困難，拿出應有的擔當和勇氣，做最好的決定。表現失職及失效的，也要勇於承擔問責。

作者狄志遠是新思維主席，黃俊瑯是新思維副主席

[狄志遠、黃俊瑯]