佘達明：愈醫愈差的香港醫療

最近政府亦計劃引進非本地培訓醫生，特別改例，跳過多年行之有效的統一醫生評核，而改為直接在香港公營醫療機構服務，符合特定條件的話可以在香港直接註冊。計劃主要是希望增加本港的專科醫生人手，減輕公營醫療的壓力。

沒發展基層醫療和預防醫療

其實現時香港的醫療制度是港英殖民地時代遺留下來的產物（留給特區政府的炸彈之一）。英國1990年在當時的首相戴卓爾夫人領導之下，不理民意的反對，強力推行《全民健康及社區照顧法案》（National Health Service and Community Care Act），並於1997年通過《基層醫療法案》（Primary Care Act），強行關閉多所大型醫院，將資源投放在全民家庭醫生制度，加強基層醫療（primary health care）和預防醫療（preventive medicine）。而差不多同一時間，在香港卻設立醫院管理局，加大撥款（由1987年約40億元增至1997年約250億元）加強香港醫院的專科治療，改善醫院的設施，市民在回歸前無一不滿意這約200億元的改善，而醫生護士亦受惠於人工大幅增加，工作環境亦三級跳的改善，當年有報道說醫院的大堂可和酒店媲美。醫院管理局的企業管理形式，吸引很多資深醫生護士進入管理層，一時之間，市民和醫護都享受到這約200億元的紅利。可惜，一片掌聲之後，港英卻沒有發展基層醫療和預防醫療，即是將英國1990年前失敗的醫療政策在香港推行。

根據英國的經驗，大型醫院的經費，隨着人口的老化和醫療科技的日新月異，經費只會愈來愈高的。上世紀單是倫敦已經關閉了約500所大小醫院。現今的醫療系統，提倡預防醫療和基層醫療，以改善市民的健康，預防慢性疾病，減少嚴重疾病及併發症。

在澳洲和英國，以至大陸的鄉鎮，都是推行以預防為主的基層醫療。基層醫生（家庭醫生）是接觸民眾的第一線（醫療前鋒），一個廉宜及全民式的基層家庭醫生系統，可以縮短民眾等候接受醫療服務的時間，全面的健康保障和疾病預防，證實可以大大減少對專科醫療的需要。

大力發展專科醫療 如「901戰術」

香港捨棄了發展完善的基層醫療系統，卻大力發展專科醫療，專科醫生提供的是特定的專科醫療，而對非其專科範疇的病症，會轉介其他專科跟進。因為缺乏前線的基層醫生在統籌，結果導致專科醫生互相轉介，沒完沒了，走回英國失敗的老路。放棄了前鋒，只屯重兵在後防，大打「901戰術」。英國在香港設立這個901醫療系統，是先天注定要你失敗。

特區政府自1997年承受了這個901醫療系統，過去20多年，醫療撥款由250億元上升至2020年的750億元，醫管局醫生由1997年的約3100人，增至2020年的約6600人，而香港的人口增幅相對較小。香港的醫療不但沒有改善，其實是每况愈下。

過去20多年見不到任何的整體醫療檢討，於1993年、1999年、2008年、2014年的4次香港醫療檢討及建議，都是怎樣利用財政和融資令901制度苟延殘喘，或是改善公私營失衡。香港也有私人的智庫研究香港的醫療系統，包括黃金五十及團結香港基金，都只說是醫生不足、融資失效，沒有觸及核心問題。

引進海外醫生 無助改善香港醫療

今次政府建議的引進非本土受訓的海外醫生，現實上充其量會增加專科醫生，但只是進一步加強901醫療系統的後衛，歷史已經告訴我們香港的醫療不會因此有改善。

過去24年，香港沒有任何一個檢討，去改變自港英留給香港人的醫療的錯誤系統及錯誤方向，是後天要你失望。

現實上香港對沒有能力付出醫療費用的市民，無法提供基本醫療保障及預防，即是市民有「三高」也可能不知道，知道了也無法受到醫療系統的保護。政府的普通科診所的容量小，只是杯水車薪。一般市民要由三高發展至心腦血管病，才會得到醫管局的專科治療。

疫苗接種不理想主因：市民多沒家庭醫生

最近的新冠疫苗接種計劃推行不理想，主要是大部分市民沒有家庭醫生，沒有前線的醫療諮詢，只被報章及電視媒體的報道牽引着，政府以為出些宣傳片，和媒體報道，就可以代替基層醫療的功能，結果只是見到大部分市民對疫苗的焦慮及無助，有能力的就要看醫生做完檢查才夠膽打疫苗。

英國殖民地政府留下這個901「糖心炸彈」，時間拖得愈久，情况愈惡劣。特區政府的政務官系統對醫療政策問題完全沒有反應和心跳，24年來的醫療檢討都是瞎子摸象，帶大家遊花園浪費時間。香港的醫學界政治上腦，一片混亂。醫療改革，不是藝術創作，不是高新科技，只要看一看英國人用什麼醫療系統，就應該知道如何去做，如果要政治正確，也可參考大陸鄉鎭的基層醫療系統。24年都解決不到深層次的民生問題，實在令人惋惜。

作者是香港醫學會會董

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[佘達明]