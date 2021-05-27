梁美芬：從歷史格局看完善選舉工程

短視的人只會看到直選議席少了，好像民主元素也少了。高瞻遠矚的人則會從歷史、國際形勢以及香港的真實情况去看這次制度的改革。從歷史的角度看，此時此刻中央頒布完善香港選舉制度的決定，只是要求香港好好落實一國兩制的基本步，即確保愛國者治港。試問哪個國家會放心將管治權交給不愛自己國家民族的人行使呢？

議會恢復文明 吸引更多優質人才

香港的上一次政改要追溯到2010年，當時在立法會，在各方妥協下增加了5個「超區」議席和5個直選議席，其後2015年區議會選舉之際，全面取消區議會委任制。民主程度表面上似乎提高了，直選議席數量增加了，但區議員和從政者的質素卻不升反跌。近年的選舉已嚴重變質，違背了選賢與能的初衷，甚至令不少有心從政的優質人才不願參選。2019年區選中很多反對派候選人寂寂無名、毫無政績，只看政治顏色，不看民生政績。反對派更加籌謀在區議會、立法會和選委會都取得過半數主導權，從中央手上奪取香港的管治權，一旦他們的計謀得逞，香港將會民不聊生，永無寧日，因此中央出手完善選舉制度以糾正香港扭曲的政治生態，是向歷史負責，亦是有承擔的表現。

條例通過後，立法會地區直選變成雙議席單票制，雖然直選議席少了，但我相信選舉文化將會大大改善，候選人不能夠單靠激進當選。議會議政文化有望恢復文明理性。當香港政局回復穩定，議會恢復文明之後，肯定能夠吸引更多有才能、有志服務市民的優質人才參加議會工作，壯大治港班子。

筆者希望日後無論是來自地區直選、功能界別或者選委界別，無論是建制派或是反對派的立法會議員，都能夠展現真正的議政風采，一起監督政府，建言獻策，向市民證明，國家落實愛國者治港，既能確保國家安全，亦能夠提高香港的管治和議政質素。風物長宜放眼量，民生管治能得以改善，市民一定能明白國家今次完善選舉制度的苦心，乃是為香港未來數十年發展奠下穩固的基礎，甚至可以為香港爭取一國兩制另一個50年不變。

作者是華人學術網絡成員、立法會議員

[梁美芬]