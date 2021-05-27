陳帆川：香港到底「玩完」未？

最近有外國朋友問起香港現况，我想了一想，發現很難回答。因為對於常常看新聞、關心香港局勢的外國人，會以為香港「玩完」，以為港人活在水深火熱之中，巴不得立即趕赴逃生門投奔自由。但你環顧周遭，卻發現絕大部分人其實生活如常，吃喝玩樂，沒有絲毫「玩完」的徵兆。

看新聞最能感受到香港人所身處的「平行宇宙」——港聞版天天報道政治審判的法庭消息，娛樂版天天都是TVB和ViuTV，而娛樂新聞明顯比政治新聞多人講。但當「爆眼女」去向的消息被報道出來，黃藍意見又立即壁壘分明，可見「反送中」運動的情緒其實揮之不去，只是很多人平時沒有表露出來。

至於是否繼續投資在香港？很多人也拿不定主意。雖然移民成為了熱門話題，催生了大量移民KOL和廣告，但從數字上看，暫時僅得數以萬計的人移民，雷聲大雨點小。同一時間，香港新盤銷情暢旺，天天都有屋苑樓價破頂，最近推出的居屋和綠置居也廣受關注。這種矛盾，讓人很懷疑，大家口口聲聲說對香港絕望，是否言過其實。

大家看見鬧市湧現吉舖、部分外資撤走、傳統名校賣收生廣告等，都會懷疑是香港「玩完」的徵兆，在網絡上奔走相告。與此同時，卻又不想香港「玩完」，即使在政治上已無反抗餘地，卻仍然對海外醫生免試、明日大嶼等計劃充滿意見。

「估你唔到」可能就是香港人精神

《國安法》一出，很多人認定香港「玩完」。一年過去，儘管物是人非，連立法會選舉都改頭換面，但新進YouTube頻道不講政治仍然大紅大紫，年輕藝人唱歌跳舞說說笑話還是紅到街知巷聞，連黃子華都出山拍廣告跟香港人說「搵食啫」，香港人不講政治似乎還是可以百花齊放，朝氣勃勃。

2019年，香港在毫無預兆下爆發社運，兩年後又在始料不及的情况下回歸日常。香港到底「玩完」未，大概永遠沒有答案，因為「估你唔到」可能就是香港人精神。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]