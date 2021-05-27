陳可淳：不存在的「邊陲」地帶 勿開發展郊野先例

《郊園條例》界線清晰

首先，「邊陲」地帶並不存在。根據《郊野公園條例》，郊野公園界線非常清晰，當中沒有「核心」、「邊陲」之分，所謂「邊陲」亦是在郊野公園範圍以內。這意味發展「邊陲」地帶，與發展郊野公園無異。先例一開，繼而得寸進尺，郊野公園將會被逐漸蠶食。

發展郊野違背民意

另外，發展郊野絕對是違背民意之舉。約3年前的土地供應諮詢、又稱「土地大辯論」報告中，大多數市民均未有支持開發郊野公園邊陲地帶選項。綠色和平於2018年亦進行民意調查，發現半數市民對開發郊野公園邊陲地帶感到「不可接受」或「感到疑慮」。

上一任行政長官曾邀請房協，就使用郊野公園邊陲地帶，進行生態及技術研究。不過，2018年的土地大辯論後，發展局已表明不會尋求改變郊野公園邊陲地帶用途，房協的元朗大欖及沙田水泉澳的郊野公園邊陲土地研究亦得以終止。現時又有聲音欲向郊野「動刀」，若只以經濟價值去衡量自然，是忽視了大自然對城市完善發展的重要性。

應優先具體規劃棕地

可是，有些人總刻意製造郊野與住屋對立的假象，說郊野公園邊陲建屋是為了「幫市民」。事實上，香港從不缺地，只是政府一直未有善用和規劃逾1500公頃的棕地，當中不少是交通方便兼備高發展潛力，惟政府兩期棕地研究中，僅物色了47公頃作可行性研究。

根據綠色和平上月發布的研究報告，規劃署首階段160公頃「高發展潛力」棕地中，至少有26公頃被政府忽視，足以供應逾萬個公屋單位；收地準則模糊亦帶雙重標準，令人頭冒「黑人問號」。試問在政府「擠牙膏式」發展棕地的同時，又何以說服市民犧牲珍貴的郊野環境？

「上山下海」於疫情期間成為市民珍視的活動，郊野和海洋同樣十分重要。要解決房屋問題，政府應善用現有土地資源，優先具體規劃棕地，而非立下不良先例，強行以城市發展之名硬闖郊野公園，對生態造成無可逆轉的破壞。請留給港人與大自然一片自由呼吸的空間。

作者是綠色和平項目主任

[陳可淳]