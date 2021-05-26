劉銳紹：「國安司」和「新聞司」的迷思

（1）為什麼在港澳辦內成立這兩個新司？

以國安工作為例，公開可見，目前涉及香港的國安機構和單位已有維護國家安全委員會、國安公署、警隊裏的國安處。外界的感覺是，它們已着力行動，非常積極。基於保密理由，有關的若干編制、經費、運作均不公開。

很多國家和地區都是這樣的，不能一概批評，但引起的迷思是：

（i）是否上述機構和單位經過大約一年的工作，成績未如理想，或者資源、功能和成效未足夠，才需要在港澳辦裏再設「國安司」？

（ii）如果不是，那麼，日後「國安司」的功能是什麼呢？跟現有的機構如何分工？職能會否重疊？中國行政改革時發現，機構和職能重疊就會架牀疊屋，政出多頭（許家屯年代的新華社香港分社與姬鵬飛主理的港澳辦，就出現過這類問題），如何避免重複這類問題？

（iii）如果真的因為現行機構不足夠而在港澳辦再設「國安司」，那麼，怎樣才算有足夠的機構和人力呢？這是否預示日後還有其他機構處理香港的國安問題？

（2）「國安受到威脅」是真命題？虛命題？還是偽命題？

先從真命題的角度看，維護國家安全是全世界政權（包括歐美國家）的共通話題；從國家應對外來傷害的層面來說，確有需要。官方基於「國際鬥爭的經驗、掌握的情報、第一線消息」等材料，胸懷世界，為國為民操心，市民實在毋須質疑。但市民由於看不見國際環境複雜而引起猜測，也是可以理解的，所以就有設立「國安司」（着重政策、行動）和「新聞司」（着重宣傳、教育）的需要了。很多建制朋友都這樣教育我。

跟着從虛命題的角度看，平民百姓的確看不見官方所說的「外國勢力」、「外部勢力」、「國安受到威脅」，更多看到和感受到的是自身權利被壓縮，選舉制度「完善」後失去很多選擇，教育內涵變質，集會和表達權利受到似是而非或藉詞而生的限制，價值觀在「被變化」……種種現象令市民感到國安威脅是虛，借外打內是實。官方以目標為本，因此少理。這是市民的主流反應教育我的。

再從偽命題的角度看，製造和強調「真實」是偽命題的常用方法，外國也有案例。最近新聞提到英國廣播公司的戴安娜王妃訪問就是一例；美國前國防部長拉姆斯菲爾德製造「伊拉克有大殺傷力武器」的輿論，也是一例。目的是製造理由，為日後的行動創造依據和理據。

假如「國安威脅」是為官方其他行動開路的話，那麼，港府近期的行動傾向，以及逐步傳開的信息，就會引起市民更多迷思。例如，港府會否處理雙重國籍問題？選民是否需要重新登記？如要重新登記，將增加什麼需要呈報的內容？呈報的某些內容（例如BNO）會否影響選民資格？這些都有待澄清和解釋，否則都會增加對「偽命題」的迷思。這是歷史和現實對大眾的教育。

把上述3種角度放在一起，我從來不會側重一點而輕易否定其餘，包括國家安全。但官方必須準確拿揑重點，並及早解說疑團，才能順應和穩定民心，否則國安問題只會繼續處於真實與假想的迷思之中。

（3）設立新司反映進一步直接管治

2019年中共十九屆四中全會以來，要牢牢掌握香港全面管治權的方向已呈現世人面前。這是北京的需要，其中一個作用是避免香港成為國內外影響政局穩定的因素；加上20多年來，今天的領導層認為還未能達到回歸的理想效果，所以在「忍夠了」的心態下由（特區政府的）間接管治轉為（中央機構的）直接管治。

除了政治、外交、涉台關係等方面之外，近期的例子還有：有說，財政部官員孫光奇空降紫荊文化（香港）集團有限公司，並掌管香港多家出版、文化和傳媒機構（詳見5月10日《明報》頭版報道）。如今港澳辦擬設「新聞司」，相信與香港的傳播事業有關。

其實，港澳辦之下設立與宣傳和新聞有關的部門不是新鮮事物。早在港澳辦初建階段，二司就兼負聯絡傳媒的責任，司長容康更是香港傳播界的好朋友、實朋友。為什麼說他是「實朋友」呢？且聽實例：一次，中央大員會見香港《基本法》草委後，查良鏞出來簡報內容，但未有官方版本；容康多番奔走，截稿前發出審閱後的官方版本，避免了胡亂的引伸。在「六四」前後，他關心香港新聞界能否安全採訪和撤離，辦了一些實事。

可見，容康起了真正溝通和保護香港新聞界的實質作用，在上級指示與傳媒需要之間努力平衡，發揮了「兩制」的特色。他在工作任務、政策原則和實際操作過程中的探索，值得歷史記載，希望日後的「新聞司」負責人也能成為香港傳媒的實朋友。

順道一提，老容逝世多年，朋友們不敢對他當年保護香港記者的事情作公開道謝，擔心會影響其他人。前年，「六四」30周年，我才在拙作《炸醒我的「六四」》一書中公開向他致謝，想來又是一種遺憾。

至於傳聞香港中聯辦法律部前部長王振民可能出任「國安司」司長，外界也毋須質疑是否合適。在各國的官場中，只要完成權力來源定下的目標、要求，就是稱職的官員。所以，外界多點關注政策本身是否合乎民意，而毋須把重點放在執行者之上──除非執行者是「加碼派」，把本來強硬的政策變得更強硬，進一步失去民意的支持。這是我對中國官員的理解，也是對他們的懇籲。

作者是時事評論員

[劉銳紹]