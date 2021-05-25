歐陽五：港人宜把握大灣區融合新趨勢

（1）「硬聯通」與「軟對接」並舉

相比而言，大灣區的「硬聯通」是區域融合的基礎與顯性部分。隨着港珠澳大橋、廣深港高鐵等標誌性工程建成通車，三地11城多元立體交通網絡愈織愈密，「一小時生活圈」基本形成。諸如深中通道建設工程等基礎設施聯通仍在有條不紊推進中，而涉及規則、人才的「軟對接」如今漸成大灣區融合新亮點。

從向港澳籍人士開放內地包括公務員在內的工作崗位、發放港澳台居民居住證、實施便利港澳居民的購房政策、完善隨遷子女教育服務，到推進「灣區通」工程、建設河套深港科技創新合作區等，「軟對接」舉措不斷創新，並向精細化落實，服務於三地資本、技術、人才、信息等關鍵要素的高效流動，使得制度差異真正轉化為優勢互補的機制協同。對港人而言，「軟對接」意味着發展機遇的湧動。比如，放寬港澳涉稅專業人士的執業限制後，不少香港稅務師前往深圳創業工作。

（2）治理領域的人才融合

「軟對接」的核心是人才融合。無論是設立內地與香港的公務員互換「掛職」機制，還是深圳公務員招錄向港澳開放，其開創性意義均在於，從制度層面探索三地人才在治理領域的交融。可預期，未來將有更多港人通過多元方式參與內地城市治理。這正是對區域融合深度的真正檢驗。

以互換「掛職」為例，此前多年，香港特區政府已與內地多個城市合辦「公務員交流計劃」。而互換「掛職」與為期4周的交流存在本質區別，即前者要在具體崗位上承擔職責，且歷時更久。對香港公務員而言，「掛職」是通過參與內地治理，助推形成對國家整體行政層級、治理狀况的完整認知，增進香港公務員治理能力，有益香港在治理層面更好融入國家整體發展規劃大局；對內地而言，這亦能增進對香港現代城市管理經驗的學習借鑑。

（3）更重青年

青年是人才融合的關鍵。作為2020年香港特區政府《施政報告》中推出的重點措施之一，香港「大灣區青年就業計劃」自今年1月初接受申請以來，獲得熱烈反響。仔細梳理不難發現，近年來，類似該計劃等幫助香港青年參與大灣區建設的舉措不在少數。比如，廣州粵港澳（國際）青年創新工場、前海深港青年夢工場等50多個港澳青年創新創業平台陸續搭建。

必須指出，仍有香港青年對於到大灣區內地城市發展，存在「跳出舒適圈」的疑慮。一方面，兩地確實存在不同的政治制度、教育、文化等方面的差異；另一方面，西方反華勢力及反中亂港分子的造謠抹黑，使得一些青年對內地現狀和兩地關係的客觀認知有缺失。然而，從中央到內地城市及香港特區政府，均在積極用務實政策，幫助香港青年破除成見，創造嶄新的發展空間。有此基礎，青年更應主動作為。

已有論者指出，粵港澳大灣區有望引領新一輪的改革開放。40餘年前，香港作為內地改革開放的「窗口」，與內地共享時代紅利。今時今日，在世界級灣區建設的願景下，港人更應把握趨勢，隨時而變，創造一片新天地。

作者是時事評論員

[歐陽五]