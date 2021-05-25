關偉基：疫苗數據的疑惑

可是，政策目標正確，不等於推行政策的手段或方法正確。若把接種疫苗跟市民的基本權利掛鈎，除必然引起反彈外，亦不道德。較可行的方法，是藉着公布各種與疫苗有關的數據，以消除或減少市民之疫苗猶豫。

政府在本月19日公布了一些有關疫苗接種的數據，即自2月26日開始疫苗接種，直至5月16日，與接種疫苗有關的死亡率和流產率，並跟一般人口的死亡率和流產率對照，其方向十分正確，可是，卻因為數據蒐集方法不夠嚴謹，有可能造成反效果。

單看這些數字，例如接種疫苗後，入院死亡32人，死亡率萬分之0.27；急症室死亡26人，死亡率萬分之0.22；對比同一時期全港之死亡率——入院死亡率萬分之13.61，急症室死亡率萬分之2.25，或許我們還要得出結論，疫苗有正面副作用呢！

若再看15至49歲婦女流產率，則正面副作用的迹象更明顯，一般流產率是萬分之6.32，而接種疫苗之流產率是萬分之0.38。即接種疫苗者流產率只及一般流產率約6%。這豈非準產婦之佳訊？接種疫苗可避免流產！

照常理，若接種疫苗跟死亡和流產沒有關係，則其死亡率和流產率，跟整體人口死亡率和流產率相若，或只是略高或略低，不可能有如此巨大差距！

兩組數據年齡相若 比較才有意義

問題出在哪裏？在統計學上，若要比較兩群組的數據，需要兩群組的人口背景相若，才有意義。人口背景因素很多，難全部相若，惟最基本應做到年齡相若，這樣比較才有意義。

除疫苗接種初期的一段短時間，曾訂出60歲或以上為優先群組外，疫苗已基本上開放給所有18歲（甚至16歲）或以上市民接種。且基於（1）年紀愈長，其有未控制好之長期病患（而被勸喻小心決定是否接種）比率愈高；（2）很多工種已納入強制檢測或鼓勵檢測，和鼓勵接種群組，而這些工種的從業員，其年齡層應屬青年至中年。故接種疫苗者，其60歲或以上之比率，可能比整體人口之同樣比率低很多。

換言之，用以比較之兩個群組，年齡背景大不相同，是否能直接比較，實成疑問。

在懷孕婦女方面，華人傳統文化，婦女一旦懷孕，皆被勸喻在飲食和行動上要小心謹慎，故此，或者願意接種疫苗之孕婦，皆是已經肯定「佗」得穩陣的。這兩點或可解釋接種者意外率比全體人口意外率低很多的原因。

政府應公布不同年齡層的接種者死亡率和整體人口同年齡層之死亡率，以作比較，才有意義。若政府暫未有此統計，亦應暫公布其他接種率高之國家的相應數據，才能真正讓市民安心，消除或減少疫苗猶豫。

作者是自由撰稿人

[關偉基]