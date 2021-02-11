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沈旭暉

筆陣

筆陣﹕ERROR、移民論爭與六四：突破矛盾論，就是「香港模式」的希望 ／文：沈旭暉

【明報文章】香港是不是很絕望？自然是。但香港是否依然充滿希望？自然也是。這兩個都是我的真心信念，它們貌似矛盾，實際上卻是互為表裏的並存。香港人必須理解兩者的共生關係，才能踏出各自的下一步。

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