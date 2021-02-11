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2021年5月24日星期一
沈旭暉
筆陣
筆陣﹕ERROR、移民論爭與六四：突破矛盾論，就是「香港模式」的希望 ／文：沈旭暉
筆陣：港、台關係已經「讀不回」了嗎？ ／文：林泉忠
聞風筆動：惹建制派廣東省不滿 港府回港易急轉軚 ／文：李先知
黃偉豪：抗疫兩難：低民望政府與疫苗信心危機
盧文端：任由支聯會反共 國安法權威何在？
鄭立：移民與否 很多時是個階級問題
筆陣﹕ERROR、移民論爭與六四：突破矛盾論，就是「香港模式」的希望 ／文：沈旭暉
【明報文章】香港是不是很絕望？自然是。但香港是否依然充滿希望？自然也是。這兩個都是我的真心信念，它們貌似矛盾，實際上卻是互為表裏的並存。香港人必須理解兩者的共生關係，才能踏出各自的下一步。
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筆陣﹕ERROR、移民論爭與六四：突破矛盾論，就是「香港模式」的希望 ／文：沈旭暉
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