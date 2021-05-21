曾志豪：蔡展鵬案最大的「不道德」

警方用了接近兩個月的「調查」，給出的答案是：涉事無牌按摩院涉嫌經營色情事業，警方甚至也拘捕了6名該店的員工，但偏偏其中一個身處其中的男子，卻沒有不道德行為。

不知道平時警察破獲這些色情場所時，普通市民說自己沒有做色情勾當，警方是否也同樣接納相信？甚至問普通一個香港女士、家中妻子，是否相信老公作這樣的證供？

市民心裏明如鏡，今天香港的「法律標準」是：出現在暴動現場的市民，即使未能當場證明有暴動行為，也會視作犯罪。

有法官曾作出判辭：「被告身穿黑色衫褲、配搭防毒面罩和頭盔等服飾身處現場，不可能是偶然出現，唯一的推論必然是在現場參加暴動，及助長其他示威者參與暴動。」

同理，一個出現在經營色情活動的無牌按摩院的人，也不可能是偶然出現，唯一的推論必然是參加色情活動，以及助長其他買淫或賣淫的活動。難道不是應該用同一標準處理嗎？

公權力和第四權集體失職

蔡展鵬案發展至今，最令人憤怒的，不是一個高級警務人員捲入了醜聞，而是警隊和傳媒，在處理這宗案件時，採取了什麼樣的手法！

傳媒幾乎清一色接受了警方最早的「字眼」：無牌按摩院，而沒有用更通俗直白的「色情場所」，是淡化還是避重就輕？

網上流傳蔡展鵬「腰痛」所以要接受按摩服務，但明顯這只是一種「放風消息」，甚至有「腰痛」不代表可以合理幫襯「無牌按摩院」。但偏偏不少傳媒照單全收，報新聞時加上了這個「補充」，這叫「平衡公正」還是「洗白」？

警察的調查手法也是荒謬絕倫，兩個月時間仍未交代：蔡展鵬當日到底在按摩院做什麼？卻又能強調蔡的行為沒有「不道德」。

為了一些不知名的因素，香港的公權力和第四權集體失職，這才是最不道德的行為！

懷念李明逵做一哥時，因交通違例事件，被伙計抄牌，透明公正處理，實在今非昔比。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]