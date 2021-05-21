黃子為、郭樺、鄭宏泰：社會平靜只表面 政治光譜丕變中

政府民望受疫情拖累？影響有限

根據香港中文大學香港亞太研究所每月進行的「特區政府及特首民望意見調查」（詳見圖1），市民對特首林鄭月娥的表現評分今年目前（1月至4月）總平均數（grand mean）為27.1分，遠低於及格分數（50分），雖然稍高於任內最低分時期（2020年上半年：24.3分），但是明顯沒有回復至反修例事件前的水平（2018年下半年：54.1分）。即使是政治中立人士（自認為中間派或沒有政治取向）都是如此，今年總平均分只有29.7分，仍低於反修例事件高潮期（2019年下半年：32.6分）。

坊間有人認為特首評分沒明顯改善只是受疫情所拖累，政府已經加緊謀求解決「社會深層次矛盾」。然而，根據香港亞太研究所4月調查顯示，41.4%受訪者認為未來一個月的疫情發展會緩和，雖然市民不太滿意政府的抗疫表現，但是香港疫情的確較其他地方輕微，亦相對受到控制。歷次追蹤數據揭示，政府雖未能靠抗疫表現挽回民望，但因疫情拖累政府民望亦有限。

市民政治取向日益激進

從過去數年民意數據看到，市民政治取向的改變，不是轉趨溫和，反而日益激進（詳見圖2）。雖然自認為建制派的市民比例由2019年下半年的8.2%，升至今年的14.8%，回復至反修例事件前水平（2018年下半年：14.7%）；自認為民主派的比例由2019年下半年的29.5%下降至今年的21.7%，低於反修例事件前水平（22%）；但是，自認為本土派的比例即使下跌，仍然有9.7%，差不多是反修例事件前相關比例（5.4%）的兩倍，因此，泛民主派（包括民主派和本土派）支持比例仍然有三成，略高於反修例事件前的水平（2018年下半年：27.4%）。

特首民望低迷轉折點是2019下半年

從過去數年特首評分和市民政治取向趨勢分析，就會發現特區陷入反修例事件這個管治困境，不是源於市民長久不滿，因為在反修例事件初期特首評分不算差，在2019年上半年評分總平均數仍然有48.7分，明顯高於前任特首梁振英在任最後半年的分數（2017年上半年：41.1分）。此外，在2019年上半年，高達17.3%受訪者自認為建制派，相關比例是近5年來最高。而特首評分和自認為建制派比例明顯下降，是在反修例事件後期出現（圖1、圖2）。這充分說明市民對特首和建制派的不滿，並不是反修例事件爆發的原因，而是基於其他各種因素，特區政府應對失當，相信是其中導致事件惡化的原因之一，亦牽連整個建制派陣營。

其實近年特首民望低迷的轉折點是2019年下半年，即反修例事件高潮期才開始大幅下跌，在短短數月間，特首評分急速下跌超過20分，打破過去特首評分最低分的紀綠，情况極為特殊，令人不解。林鄭月娥成為首個評分低過30分的特首，2019年下半年平均分只有26.6分，當中以12月分數最低，只有22.2分。雖然之後沒有再持續下跌，但都是長期維持27分左右，未能突破30分大關（圖1），沒有明顯改善迹象。為何政府民望在反修例事件爆發後短短數月才急速下滑呢？這值得社會和政府深思，前文提及政府應對失當顯然是原因之一，但其他不同因素亦不容忽視，值得日後再作多角度深入研究與分析。

本土派影響力增 傳統民主派支持度弱化

2019年下半年另一民意明顯改變是泛民主派支持者的急升，由2019年上半年的29.6%，急升至下半年的大約41.9%，當中本土派支持者的增幅明顯高於民主派，前者由4.6%增加至12.4%，差不多是之前的3倍，而後者由25%增加至29.5%。在林鄭月娥上任前期，本土派比例一直約為5%；民主派約為25%，即是本土派支持者的5倍。不過，在2019年下半年，兩者支持差距大幅收窄，雖然民主派仍高於本土派，但是已經不足後者的2.5倍（圖2）。

雖然泛民主派支持比例在2020年維持四成左右，但是傳統泛民政團受留任立法會一事影響，支持比例由2020年上半年的28.4%下滑至下半年的25.8%，然後下降到今年的21.7%，回到2018年下半年反修例事件前水平，大約兩成。反而本土派在2020年下半年再破新高點，比例高達14.7%，雖然今年有所回落，但仍能夠保持約一成的支持，約是反修例事件前的兩倍（圖2）。

由此可見，相對激進的本土派影響力明顯增強，主張「和平、理性、非暴力」的傳統民主派，在社會中的支持度不斷弱化，在泛民主派陣營中的話語權顯然亦同步受到削弱。

社會寄望特首更迭 找到重新上路契機

坊間有人認為未能得到市民支持是現屆政府施政困難的主因，此論點不是毫無道理，但只適合剖析林鄭月娥政府現時管治，因為在林鄭月娥上任初期，市民給予政府不弱的支持和信賴，特首評分在她上任至反修例事件前徘徊在55分左右，一直在及格分數之上，明顯高於前任特首梁振英的評分（圖1）。由此可見，林鄭月娥上任初期民望不錯，根本不受民心低迷問題困擾，反而市民對政府有一定程度的期望，開始時與市民有一段不錯的「蜜月期」。

只可惜現任政府未能把握機會，利用這段時間有效施政改善民生，鞏固政府與市民的親密關係，反而在反修例事件中連番處理失誤，令民望大幅下跌。時至今日，特首民望仍處低谷，要在餘下一年多任期內改善情况，未免有點兒勉強，過去沒有一位特首能夠成功從低位反彈，最多也只能止跌回穩罷了，而特首民望低，則必然窒礙施政，抗疫事倍功半、無法挽狂瀾，便是很好的例子。

自回歸以來，每一任特首上任初期都享受這「蜜月期」，此時期民望通常較高。即使是前任特首梁振英上任初期，雖已經受一連串負面新聞影響，仍能取得50分之上較高民望的評分。更重要是，不同政治取向人士都對新任特首上台較有期望，亦比較包容，無論是民主派，還是本土派，都與政治中立人士一樣，對新任特首上任時的評分，較前任下台前正面。對現在社會而言，必然寄望可藉新舊特首更迭，找到解開社會心結、重新上路的契機與氣象。

作者黃子為、郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

[黃子為、郭樺、鄭宏泰]