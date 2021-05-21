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2021年5月21日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：醫生條例修訂 宜打開天窗說亮話／文：呂大樂
聞風筆動：華英觸礁政府被指沒拉票 建制不滿辦學團體立場 ／文：李先知
周永新：香港原有資本主義制度與深層次問題
黃子為、郭樺、鄭宏泰：社會平靜只表面 政治光譜丕變中
郭凱傑、蔡伯賢：政府能否藉修例提高專上學院競爭力？
曾志豪：蔡展鵬案最大的「不道德」
筆陣：醫生條例修訂 宜打開天窗說亮話／文：呂大樂
【明報文章】很多時候，以愈簡單的方式、論述來處理問題，效果愈好。打開天窗說亮話，直截了當，大家容易明白，而且聽來舒服。何樂而不為？
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筆陣：醫生條例修訂 宜打開天窗說亮話／文：呂大樂
聞風筆動：華英觸礁政府被指沒拉票 建制不滿辦學團體立場 ／文：李先知
周永新：香港原有資本主義制度與深層次問題
黃子為、郭樺、鄭宏泰：社會平靜只表面 政治光譜丕變中
郭凱傑、蔡伯賢：政府能否藉修例提高專上學院競爭力？
曾志豪：蔡展鵬案最大的「不道德」
聞風筆動：華英觸礁政府被指沒拉票 建制不滿辦學團體立場 ／文：李先知
周永新：香港原有資本主義制度與深層次問題
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曾志豪：蔡展鵬案最大的「不道德」
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