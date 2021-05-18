梁美儀：一張湯券vs.一份尊重

本屬優先接種組別的醫管局員工，至日前接種率僅約三成，這個數字雖高於本港整體約18%的接種率（至5月17日），但當然說不上理想。瑪麗醫院以送湯券及禮物籃，獎勵接種疫苗同事，聊表心意，本無傷大雅。管理層的小小心意，到頭來惹起醫護工會的批評，直指是侮辱同事智慧的舉措，認為無助提高醫護的接種率，這也是可以理解的。

或許醫管局管理層與特區政府可以好好回想一下，在過去一年多抗疫歷程上，當局對在前線努力對抗這場世紀疫症的醫護作過什麼「好事」來。

政府領導人質疑 對醫護是極大侮辱

香港爆發疫情初期，約7000醫護參與罷工，要求政府「全面封關」，以堵截病毒流入本港。即使其後政府也對旅客採取嚴格的入境限制，但醫管局其後裁定參與罷工員工為「缺勤」，決定收回對「缺勤」員工已支付的相關工資。醫管局主席范鴻齡更指，「缺勤事件損害公眾對公共醫療的信心」。

政府最高領導人不止一次公開批評部分醫護人員將抗疫議題政治化，又污衊「內地疫苗」，這些質疑，對廣大醫護人員是極大的侮辱與不信任。

本港醫護人員及專家年多以來，秉承專業，向市民分析疫情進展，講解不同疫苗的效用及副作用等等，他們大都是按科學數據，如實向市民陳述國產以至外國生產疫苗的利弊，讓市民自行選擇，惟在凡事講求政治正確的世道下，忠於專業的分析卻惹來嚴厲抨擊。

這些傷害，如何修補？或根本無意修補？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]