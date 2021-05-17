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沈旭暉

筆陣

筆陣：尋找真香港：英國他者眼中的「香港姊妹港年鑑」與「香港大歷史」／文：沈旭暉

【明報文章】真香港被「二次回歸」「刮骨療毒」，昔日國家領導人李瑞環所言的紫砂茶壺被摔個稀巴爛，那未來的香港人，如何尋找我們的香港？這次希望推薦兩本英國人撰寫的書，用回香港人暗語，「明就明」。

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