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2021年5月17日星期一
沈旭暉
筆陣
筆陣：台灣駐港機構會關閉嗎？／文：林泉忠
筆陣：尋找真香港：英國他者眼中的「香港姊妹港年鑑」與「香港大歷史」／文：沈旭暉
聞風筆動：工會憂國安紅線 運動低潮找人接班難 ／文：李先知
陳家洛：矮化議會之後 政府便會高大威猛起來嗎？
計巍巍：誰來闡釋香港身分？
朱兆麟：要革新經濟必先強化管治
筆陣：尋找真香港：英國他者眼中的「香港姊妹港年鑑」與「香港大歷史」／文：沈旭暉
【明報文章】真香港被「二次回歸」「刮骨療毒」，昔日國家領導人李瑞環所言的紫砂茶壺被摔個稀巴爛，那未來的香港人，如何尋找我們的香港？這次希望推薦兩本英國人撰寫的書，用回香港人暗語，「明就明」。
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筆陣：台灣駐港機構會關閉嗎？／文：林泉忠
筆陣：尋找真香港：英國他者眼中的「香港姊妹港年鑑」與「香港大歷史」／文：沈旭暉
聞風筆動：工會憂國安紅線 運動低潮找人接班難 ／文：李先知
陳家洛：矮化議會之後 政府便會高大威猛起來嗎？
計巍巍：誰來闡釋香港身分？
朱兆麟：要革新經濟必先強化管治
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陳家洛：矮化議會之後 政府便會高大威猛起來嗎？
計巍巍：誰來闡釋香港身分？
朱兆麟：要革新經濟必先強化管治
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