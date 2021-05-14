陳宇謙、陳朗軒：學生需要怎樣的性教育？

聽取學生對課題、教學方向意見

對於如何改善性教育的教學，外國過往有相關研究可供參考，特別是從學生角度出發，了解他們對性教育的理解和期望。有瑞士大學研究將2000多名中、小學生按男女分為約10人的小組，並要求每組擬定11題想問異性有關性的問題；收集問題後，再按課題分類，繼而分析學生對哪些問題較為好奇，區分不同年紀和性別對哪些課題較有興趣。在設定課程範圍時，了解學生對哪些性教育課題感興致，從而重點教授這些課題，有助學生投入參與課堂活動，也能直接解答他們在性方面的疑問。

除了對個別課題有看法外，有英國研究指出，不少年輕人不認同學校性教育的教學方向和既定立場。例如，他們認為學校性教育偏重性的生理層面，內容流於表面，與學生實際情况脫節，忽略心理和情慾方面的討論。同時，課程單純以異性戀角度探討，忽略同性戀、雙性戀及跨性別（LGBT+）議題，亦以不同標準看待男女，營造女性被動的刻板印象。學生期望的課程變動，不僅是加插或補充個別課題的內容，故此政府或校方設計性教育課程時，應更宏觀地調整。

校外專業人員比老師更適合提供性教育

誰提供性教育，也會影響教學成效。有英國研究歸納出由學校老師教授性知識的現象和潛在問題：青年普遍認為老師缺乏性教育培訓，教學期間不時表現尷尬，未能坦誠準確回答學生對性的疑問，間接令學生減少在性教育課的積極討論和參與。再者，學生期望在性教育課的討論內容保密，而他們質疑老師不會保障他們的私隱。

因此，不少學生希望由熟悉性教育和性健康的專業人員（Sexual Health Professionals）教授，因為無論從相關教學經驗、性知識、保障私隱三方面而言，專業人員皆比學校老師優勝。可見，教師以外人士在性教育角色的發揮空間較大，更符合學生期望外，也更有效跨越教學上的難題。

加強持份者的培訓外 可推廣正面性教育

本地不少機構致力提升性教育質素，其中，平機會於2019年舉辦的「改革本港性教育圓桌會議」中，強調了香港性教育課程缺乏系統等問題，並向教育局提出增加對老師、社會工作者及家長的培訓，為性教育設定建議課時，增設性教育統籌主任等改善香港性教育的建議，反映法定機構關注問題，也為本地性教育研究提供動力。

至於針對性教育保守情况，近年一些本地性教育機構如「糖不甩」等開始主張以正面性教育取代「禁慾式」性教育，這種教學模式強調性是生活的一部分，而非要迴避的話題，認為學生不應對此避而不談。「糖不甩」等機構於2015至2016年進行的先導研究發現，正面性教育能將學生的性健康知識由5.2分提升至7.8分（10分滿分），升幅達50%，反映這種模式對青年更有效。

疫情下，不少學校的教學均大受影響，只能透過補課追回進度，能用在性教育上的時間也更少了。當學校愈來愈不重視性教育，學生對性和兩性關係的認識將會更貧乏，深遠地影響他們的身心發展。

為此，筆者呼籲學校由根本做起，先了解學生的性知識程度，以及他們對學校性教育的看法和期望，從而制定適合其需要的性教育課程和活動。性教育教學模式和內容也應定期更新，隨社會性觀念演變而作改動，以免一成不變，與學生實際需要脫節。

上述研究有助我們在未來擴闊和修訂教學範圍時思考不同可能性，從而作出新穎而合宜的建議。

（性教育系列．三之三）

作者陳宇謙、陳朗軒是MWYO青年辦公室研究員

[陳宇謙、陳朗軒]