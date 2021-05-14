洪清田：續談「主次系統融合」——香港/泛民「懷璧其罪」 中國實力位置反而更被動

（1）香港資源在中國眼中 時而茶垢時而地雷

中國在鴉片戰爭80年後的五四運動，才衝破傳統文化禁區，徹底全面深度反省，進入中西現代「主次系統融合」問題與課題，但在極保守與極狂躁的兩極之間折騰未上正軌。香港百多年的多重「主次系統融合」相對順遂高效益，最接近現代系統的客觀性、規律與法則。泛民最接近香港跨越、混融中西古今的辦事方式及生活方式。

香港/泛民百多年走向現代世界，相對平靜順遂的經歷與經驗，是中國、中國人及中國文化現代化、走向世界及民族復興所必須。但一個人的肉汁是另一人的毒藥。香花或毒草，視乎系統及主持。香港有形器用方法及無形文化DNA資源，對中國根本而關鍵，中國缺乏卻自身「難產」，但中國有時視為茶垢，有時視為地雷。

（2）中國眼中 香港/泛民不接受現實

大致而言，如今中國眼中，香港/泛民不接受現實，抗拒被中國主系統同化、融合（/回歸），形式回歸、人心不回歸，不按中國標準辦事，不尊重國家民族官民權力權威與感情；幾十年，與中央關係犯了不少失着、自陷困局，咎由自取；一開始唯求保住「香港次系統」生命實體性及切身利益，鑽空子、找碴找罅，不斷搗亂、干擾施政管治，弄虛作假、兩面三刀，惡意唱衰誣衊中傷國家民族中央，一時間取得階段性成效，但得寸進尺；少不更事、螳臂當車，竟要和平演變/顛覆中國，沒自制沒自省，忘其所以、不知所止；在「舒適區」中不探索理論真理、不認識中國及世界、不反思反省，不能自我調整、自我改變融入中國；20年來，變本加厲，只能吃英殖和反共的歷史老本，隨波逐流，內跟本土、外聯國際，不自量力，竟把「次系統」當作「（自）主系統」，還螳臂當車，與中國分庭抗衡，威脅國家民族、僭越「不可撼動」的中央，造成多處多種國家安全漏洞隱患。

如今，一旦中國忍無可忍，不再開放主次系統的和平對流及互動互變，以中國「唯我唯主」強制香港「融入」，需改弦更張，但不樂觀，泛民不可能被同化，如今沒出路、走不下去，只能消失。

（3）美國/西方眼中 中國拒絕接受現實

大致而言，如今美國/西方眼中，中國200年拒絕接受現代世界現實，不承認西方主導的現代「世界大系統」，不願以「中國次系統」融入「世界大系統」；以「唯我天下、天下唯我」的宗教式「中國（全）系統」數千年虛妄文化記憶亟亟於復興，一切唯求保住「我」生命實體性及切身利益，拒絕洋化/西化/開化/同化/現代化；極保守與極狂飈之間狂奔自折騰，沒自制、沒反省，被折騰及自折騰的pattern of error不斷重複，卻不自我調整、自我改變融入世界。三四十年來，中國被逼出馬恩列史毛黑洞，1979年後不足10年的些微自省反思閃過，如今吃「前現代」傳統文化和「超現代」共產主義/社會主義及反資本主義的歷史老本，就是不服膺「現代」的個體為基礎（individual-based）的多元平等開放市場科學民主自由法治人權。中國把「現代性」集體主義化和單元一統專制化，形成由精神到物質的「新宗教/教會」，一時間取得階段性成效，忘其所以、不知所止，不自量力，在「舒適區」中不探索理論真理、不認識世界和中國、不反思反省，不能自我調整、自我改變融入世界；「一國」之內自成世界，似要與美國/西方分庭抗衡，甚而取而代之。

美國意外出了特朗普，忍無可忍，要撥亂反正，劃清界線分「你、我」，不再開放中美主次系統的共同場域、切斷三四十年暢順對流交易互動互變的渠道。「瘋癲政治素人」特朗普不按牌理出牌，轉轍到中國那種「唯我唯主、首先第一」的軌道，要單邊主義強制和中國脫鈎。換上拜登接手，國內國外拉幫結派針對中國，朝野兩黨聯手，通過多條法案維護美國/西方主導的「世界大系統」秩序。中國在世界可能一如泛民在中國，正在十字路口。

上述各方正反面陳述都「有根有據」，自成一套。劉兆佳預計香港泛民（組織群族）在香港融入中國犯下重重系統性錯誤，如不改弦易轍，在中國「主系統」傾力強勢操作下，難免走進歷史。

同樣，在美國/西方「主系統」可能傾力強勢操作下，中國會怎樣？除了面對中美「主次系統融合」的基本客觀規律，中國也面對內部（更嚴峻）的民族之間的「主次系統融合」問題與課題。中國會怎樣？

（4）「主次系統融合」轉化的現代客觀規律與法則

其實，在人類社會和自然界，「主次系統融合」是分分秒秒的常態，是歷史「進步」的必然與必須。不論大小主次的系統中的任何一分子，任何個人和群體、國家民族都有生命和道德正當性、合理性與合法性，介入及參與融合過程的想像構思、言說和行動。從這角度，主系統與次系統是平等的，高下視乎各自對「人與人及人與自然」的客觀規律的認識水平及作為。

綜觀中外歷史及近世現實，「主次系統融合」轉化的現代客觀規律與法則：

1.次系統不能拒絕歷史潮流大勢，但可以、應該保留本身元素營養，為主系統添內容、締造新局及形塑新身分；次系統從主系統中汲取內容及元素營養，締造新局及形塑新身分。

2.主系統不能唯我唯主僵化機械、單邊單向強橫高壓、躁急求成，須開放變與被變，不是「主、大」說了算。

3.愈高權大權愈抽離「我」，籌算、決策及言行尊重客觀性、事實與數據，準確分辨香花毒草，準確感應客觀現實與自主民情民意，實事求是、自制反省；長期以「正與反並行」（parallel anti-thesis）維護思想、行動與組織自由討論「變或不變、變什麼、怎樣變、為什麼變、走向什麼前景願景」，臻於「變與不變」穩定動態均衡秩序。

4.常存「主系統」、「次系統」與「新系統」三者全景觀；以「新系統」為先，以「主系統」、「次系統」為次；以最大限度三者並存漸進共融，開放「自由自然選擇」；盡量避免走向質變決絕轉捩點，一旦免不了、忍無可忍迫不得已時，駕馭轉捩點更應冷靜自制、知其所止，真誠創造新局的「體」（有形與無形硬件結構）、「用」（應用軟件）、「魂」（本位記憶文化魂）。

5.開放腦袋及智力心力，預期、歡迎及主導主次系統的易位，順天應人，開創時代新天地，在轉捩點做「歷史接生婆」而非扼殺者；「主系統」與「次系統」的建制內外精英攜手一起找尋異同元素的新組合及新空間的可能、拓展時代與社會的「新系統」，存同存異、求同求異、用同用異，交換轉化、去蕪存菁；建立獨立實體的institution，自治自行運作。

6.將「主次系統融合與易位」過程當作一個game-play（競爭/博弈/「遊藝戲」/「場戲」/運動），尊重規矩辦事（rule-based），競爭中強弱淘汰、得失成敗止於「場內/台上」，而非如原始社會的滅絕式人魔交戰、恩怨情仇無邊無期四溢。

7.從中西幾千年、五百年和百多二百年的中外「主次系統融合」觀照今天。

上述這些亦是現代社會「長治久安」的基本方法學、社會學與政經學。

（5）中國不接受世界現實 香港不接受中國現實

香港百多年最接近這些標準，「主系統」、「次系統」與「新系統」三者的關係，順遂融合轉化運作，以低成本練出一個現代社會。這個「另類」香港，即使按西方現代標準也是奇蹟。香港/泛民與西方的「主系統」融合接軌，偏離中國的「次系統」與「（自）主系統」。中國不接受現代世界現實，香港接受，卻變成不接受中國現實。香港「懷璧其罪」。

中國徘徊於「次系統」與「（自）主系統」之間，沒有（不能、不屑）抽離「唯我天下、天下唯我」的主體情意結，亟亟於自成世界、體系及規格，不能冷靜客觀持平及正反多角度全面多層看西方主導的現代世界，造成200年的錯向作為、落後與被動。

如今中國在實力位置，經貿工業金融軍事等物質上改善落後狀態，其實人文思維框架、內裏邏輯及表現仍「萬變不離其宗」，舉國集體氣力都花在推動全民創新「全一唯我」世界、體系及規格，奔向無邊無期的「中國中世紀」，與現代世界背道而馳，反而更被動。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席

[洪清田]