梁美芬：如何達至善治

回到「一國兩制」初心

香港在回歸前後，一直是國家非常珍愛的地方，亦在國家改革開放的過程中擔當着重要的角色。香港作為國家對外的國際窗口，不少香港中、小企人才及打工仔，早於改革開放初期就回國投資生產，參與各項企業、房地產及法治建設等，它們都遍佈香港人的足迹。當年這批勤奮、不怕吃苦的香港人，帶着淳樸的愛國情懷及拼搏精神，累積的投資經驗與企業發展成果，為香港帶來不少機遇，亦為國家社會主義初級階段推行市場經濟作出了重大貢獻。

說白的，回歸前，香港最吸引人的地方，並非其政治制度，亦從來沒人說過香港政治制度見稱於世界。香港能令國家以「一國兩制」方式處理回歸問題，主要是香港的經濟優勢，包括低稅制及自由市場體制等，亦包括香港引以為傲的法治文明及高效率的管理。在《基本法》內，處處都充分肯定香港優勢及其可取之處，包括保證香港繼續資本主義制度、生活方式50年不變。而基本法第45及68條提及，可以給予香港在循序漸進及現實情况下，有機會進行政治制度改革，反映了中央對香港的關愛及信任，這些條文都不是英國人給予的。

所有政客都要「擦鞋」？ 不會如此

有人說，在完善選舉制度的工程後，所有政客都要向政府「擦鞋」，筆者相信不會如此。香港是個多元社會，基本法的初心一向容許香港有多元聲音。議會亦容許反對聲音以鞭策政府施政，但香港一些反對派立法會議員錯誤判斷形勢，過分高估自己，偏離「一國兩制」的底線，以唯我獨尊的思維，拒絕任何中間或可行方案，不惜癱瘓香港害慘民生。反對派不懂遊戲規則，以為亂來就得，最終攬炒至什麼都沒有。

回到「一國兩制」的初心，在基本法的框架下發展，在法治文明的基礎上，好好發揮資本主義的優勢，配合國家發展藍圖並努力改善民生，方能達至善治。

作者是華人學術網絡成員、立法會議員

[梁美芬]