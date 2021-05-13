李立峯：有關立法管制假新聞的問題

政府說正研究其他國家如何應對假新聞現象。的確，外國應對假新聞現象的方法五花八門，總有值得借鏡的地方。

在美國，旨在推動新聞專業發展的獨立機構Poynter Institute就為全球各國如何應對假新聞現象建立了一個網頁（註），有興趣的讀者也可以去瀏覧一下。

法國2018年立法只為選舉信息而設

近年，社會在討論一些具爭議性的法例時，往往會有人說：「民主國家都有啦。」不過，若說到假新聞立法的話，在尊重新聞和言論自由的民主國家中，有相關法例的是少數。在Poynter Institute的資料整理中，法國是有相關法例的民主國家之一，以法國為例，也可以幫助指出一些關鍵的考慮。

首先要指出的是，雖然Poynter Institute指法國有以法律手段管制假新聞，但其實該條在2018年底通過的法例，是只為選舉信息而設的，只適用於在選舉投票日前3個月。所謂假新聞，是指「意圖改變投票選擇真誠度的不準確的指控或報道錯誤事實的新聞」。法例的管轄對象主要是媒體機構和社交媒體平台。根據該法例，在有個人或機構向法庭提出要求時，法官在對情况作出判斷後，可以下令媒體機構移除該虛假信息。另外，法例亦要求社交媒體平台公開在平台上的、跟選舉相關的廣告由誰付費，以及價格為何。整體而言，法例管制的範圍明確而有限，對假新聞的定義相對清晰，確保選舉公平的目的亦非常明確和具體，管制對象主要是媒體平台而不是個人。而且值得一提的是，法國在1881年通過的新聞自由法，其實早已有關於傳播虛假信息的條文，換句話說，2018年的法例，在法國的法律框架和脈絡下，不是「毫無先例」的事。

虛假信息傷害 現有法例未能處理？

嚴格而言，我們甚至可以問，上述的法例算不算一條「假新聞法」。其實，就算在香港，如果一個人發布虛假信息令他人名譽受損，是可以被告誹謗的。如果一個人在社交媒體發布跟證券市場有關的虛假信息而從中獲利，是觸犯《證券及期貨條例》的，根據政府去年10月回答立法會議員提問時的說法，甚至可能犯下盜竊罪。我們不會說誹謗法或證券及期貨條例是假新聞法，因為它們有非常明確的保護對象，保障個人名譽不受無理侵害和交易市場的公平運作，也是市民大眾公認的公眾利益。

換句話說，當虛假信息對具體的個人或制度構成實際傷害的話，很多時候現有法例就已能應付。如果有很具體的問題是現有法例未能處理的，那麼首先就應該把那問題說清楚，然後再作詳細討論。事實上，台灣去年初訂立了《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，內裏也有跟虛假信息相關的條文。如果要在很具體的問題以外立一條「假新聞法」，那麼要保障的是什麼？範圍有多廣？假新聞如何定義？恐怕這些問題都難達至一個令人釋懷的說法。

條文過嚴或不清晰 或引來自我審查

回到法國的例子，就算是上述的那一條只跟選舉有關的法例，在法國仍然惹起不少爭議和反對聲音，始終，說定義是否清晰，只是相對而言，什麼叫做「指控」，要「不準確」到什麼程度才會在法律上有問題，不可能百分百沒有商榷空間的，有關當局借用法例來打壓資訊流通的風險不能忽視。而當條文不可能百分百清晰時，也可以引來自我審查的狀况。

有趣的是，2019年4月，Twitter屏蔽了法國政府通過社交媒體進行的選民登記宣傳，原因是在上述的新法例下，社交媒體機構要公開跟買廣告的機構相關的一些財務資料，Twitter指自己無法做到這點，只好把相關信息屏蔽掉。後來，政府跟Twitter商討過後，Twitter重新讓相關信息流傳了。無論大家如何解讀在這小風波中Twitter的行徑，它實際地展示了，當法例存在而條文過嚴或不夠清晰時，受條文管轄的人和機構，很容易可以因為要避免麻煩，而不必要地刪去毫無問題甚至是有用而重要的信息。

有市民也許會問，若立法有困難，政府難道就對問題坐視不理嗎？固然不是，例如美國加州在2018年就通過議案，讓州政府提供更多資源，讓公立學校進行媒體素養的教育。在香港，無論是大學、專業媒體，抑或是公民社會，近兩年都開展了不少應對假新聞的工作，香港大學和浸會大學有事實查證的團隊，另外兩個事實查證團隊則由新聞工作者以及社會人士組成，筆者也有身邊的同事成立機構，長期系統地對中學生社群進行媒體素養的培育，同時，不少學者均有進行跟謠言或假新聞傳播有關的學術研究，政府實在應該考慮如何協助社會推動相關的工作。

根本問題：對政治和社會制度失信任

最後要說的是，在文章開首時已指出，謠言和假新聞氾濫的根本原因，是人們對政治和社會制度失去信任，所以就算相關機構出來澄清，也無補於事。如果能在一定程度上緩解這個根本問題，假新聞現象自然會顯著減弱。如果不能緩解這個根本問題，任何有爭議性的做法，只會產生更多的猜忌，更多難分真假的揣測。

註：bit.ly/3uD8lg1

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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[李立峯]