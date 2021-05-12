這一年多以來，一路聽到有不同圈子的各路朋友說要離開香港。老實說，我過往一直對說這些話的人半信半疑。自2014年雨傘運動後，不時都會聽到有朋友說要移民，但他們多年來都只是空談，並沒有實行。

無他的，移民始終要放下在香港的親友、放棄香港的高薪厚職，然後去到一個人生路不熟的地方。就算是曾在海外生活而回流的港人，他們都已在香港有自己的事業、人脈，要回去他們曾住的外國地方重建事業，的確是談何容易。就算是那些因不滿香港政治氣候而在2014至2019年期間說要離開香港的人，他們較多都曾認為留在香港還能捍衛一些東西，所以暫且留下。

到了近一年多，身邊朋友說要離港的聲音愈來愈多、愈來愈大，我仍是半信半疑。始終全球疫情肆虐、經濟蕭條，移民已不止是要減薪，而是要面臨長期失業。再者，疫情令西方國家反亞裔人士的情緒上升。另外，說要移民的朋友，不乏在香港就讀名校的孩子，他們真的甘願讓孩子去到外國後因學位、家境有限，而要去就讀一些資源較少、師資較平庸的學校嗎？

對自己或孩子事業前景失信心

就算朋友們開始買海外物業、賣本地物業（同期更有多年經驗的地產經紀朋友說，從未見過那麼多中產人士「放盤」）、開離岸戶口，我都總是以為他們只是走資、只是想給自己多一個選擇。不過，他們一天未說辭職，一天都仍是紙上談兵。至於他們為小孩在海外物色學校，我主觀選擇相信，這舉動正表示朋友們更需要繼續在香港工作，好供孩子們的學費。

但這一兩個月令我驚醒了。突然間，一個又一個朋友開始約我出去吃「餞行」飯了，當中有些朋友更是多年沒有見、突然間找我就已經是要說再見的。這趨勢甚至是日趨頻密，甚至是我就此文章落筆期間，都有朋友發短訊約時間，在他一家離開前見一個面。

原來，在這群決定離開的朋友當中，幾乎沒有一個是突然離開的。他們都是多年來累積的怨氣突然過了一個臨界點才有所決定。對某些朋友來說，這臨界點就是對香港政治環境徹底失去信心，但更多竟然是對自己或孩子事業前景失去信心。原來，他們在職場上愈來愈見到高層位置不再讓土生土長香港人「升上去」的迹象。既然留下或離開都或許是職場前途茫茫，就不如離開香港這個「傷心地」、過着平凡生活算了。

人不同在 友情永在

個人來說，有那麼多朋友突然間說要離開，的確是很大的打擊。單單是以年期來計算，我在過去與未來幾個月就會有多「百年」計的友情離我而去！當中更有不少朋友是自己深知很大可能會因大家活在天各一方，而今生都未必有機會再見。同時，這麼多的朋友離開，難免會對我的事業有影響，畢竟我20年前從海外回流香港是為了工作機會，所以大多的朋友都是因工作而認識，亦因而代表我生意上的人脈。他們的離開，某程度上令我都要幾乎從頭開始再建立新的人脈網絡關係。

無論是怎樣也好，吃「餞行」飯是會有一種傷感，而一餐接一餐這種「最後聚會」更是消磨意志的經驗。但願人不同在、友情永在，希望總有一天能與離開香港的朋友們在同一天空下江湖再見。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]