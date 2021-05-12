陳志豪：新冠疫情撼動了「普選迷思」

為何西方勢力要利用疫情「抗中」？

在蔡英文發言期間，她批評有「威權國家」正在利用新冠肺炎疫情「四處分化」和「蠶食民主」，企圖改變以規則為基礎的全球秩序，指向中國的意圖非常明顯。但諷刺的是，自新冠肺炎疫情爆發以來，台灣當局先後操作禁止口罩出口大陸、大陸「阻撓」台灣參加世界衛生大會（WHA）等政治議題，「藉疫謀獨」、把疫情政治化的目標可謂昭然若揭。此外，美國前總統特朗普於競逐連任期間多次藉疫情議題批評中國。故此，「不應利用疫情實現政治目的」之類的話出自蔡英文的口中，極具諷刺意味。我們不禁要問，為何台灣民進黨，以及美國等西方勢力過去一年要持續利用疫情對抗中國？

自上世紀40、50年代東西方陣營對立開始，西方國家就一直憑藉自己雄厚的軍事實力和經濟實力，大力宣傳西方式民主制度的優勢。但自從中國推行改革開放，經濟高速發展，數以億計的人口脫貧，直至經濟體量躍升至世界第二後，西方對「民主優勢」的宣傳重點就轉移到人權、國民的生活水準等議題上。然而，到了新冠肺炎疫情在全球爆發後，中國與西方的抗疫績效高下立見，所謂西方式民主保障民生的說法也備受動搖，對於西方意識形態的硬衝擊亦更加大。

以一些實行西式民主的國家為例：澳洲拒絕滯留印度的本國人回國，有染疫的澳洲永久居民在印度病逝；英國面對疫情多次宵禁甚至「封城」，似乎忘記了疫情之初該國有輿論曾批評中國政府在武漢實施「封城」是侵犯人權的指控；美國有政客不顧民眾生命，消極抗疫，政客不斷發表反科學言論，任由疫情不斷蔓延。而「最大普選國家」印度疫情大爆發後，與印度有領土爭端的中國不計前嫌積極援助，同屬「普選陣營」的西方國家卻在捐贈部分物資的問題上推脫。對於西方國家來說，如果未能將疫情「卸膊」到中國身上，西方國家長期以來「有普選才有民生」的宣傳將徹底破功。

應追求形式民主還是實質善治？

在香港，很多人都將民主和普選畫上等號，認為直選成分決定了民主程度，實現普選才是真民主，進而批評全國人大完善香港選舉制度的決定是「民主倒退」。但民主只是手段，其最終目的是為了實現良政善治。衡量民主有很多維度，普選程度只是其中之一。回歸後，香港選舉制度中的直選成分不斷增加，但帶來的卻是社會嚴重撕裂，議會劣質化和低效化，香港的經濟民生矛盾愈來愈嚴重，豈不再一次證明了普選與善治並不完全相等？

無論是香港回歸祖國24年來的政制改革歷程，還是世界各地的抗疫成績表，都為香港人帶來了重要啟示與反思，即：普選是否最佳的政制形式？應追求形式上的民主，還是實質上的善治？隨着時間的過去及經驗的累積，相信大家只會看得愈來愈清楚。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、青研香港召集人

[陳志豪]