陳景祥：融入灣區還是以我為主？

除非整個貨櫃碼頭業「一筆勾銷」、現有設施全部拆卸騰出土地建屋，香港不再保留貨櫃物流業，否則要覓地重建、重置整個貨櫃碼頭——不光是碼頭設施，還包括配套的用地和設備，整個過程可能需要二三十年；換言之，要用目前葵涌碼頭的土地作建屋用途需時甚久，遠水救不了近火！

香港貨櫃物流業情况不妙

葉劉淑儀議員形容香港貨櫃業「苟延殘喘」或許太過誇張，但業界「情况不妙」卻是不爭事實。2019年1月，本地三大貨櫃碼頭營運商——香港國際貨櫃碼頭、現代貨箱碼頭、中遠海運港口共同宣布組成「香港海港聯盟」，共同營運葵青貨櫃碼頭超過95%泊位，希望藉此提升碼頭的效率，應對鄰近地區的競爭。

營運商從過去各自為政的競爭對手，到現在要合作共組聯盟；數據指出，香港的貨櫃吞吐量已在2017年跌至全球第六，而且下跌趨勢持續，營運商不得不合作求存。3家營運商合共經營8個貨櫃碼頭、23個泊位，佔了現有貨櫃碼頭設施九成以上，「共同營運」結果遭競爭事務委員會立案調查。

香港貨櫃碼頭從1992年起，有12年高踞全球最繁忙貨櫃港，直至內地改革開放發展自己的貨櫃物流業，香港就一直拾級而下。據《商業雜誌》（Journal of Commerce, JOC）發表的全球前50大貨櫃港吞吐量排名，2019年香港位居第八，而前10名之中，內地港口佔其六（排名首10位依次為：上海港、新加坡港、寧波舟山港、深圳港、廣州港、釜山港、青島港、香港、天津港、鹿特丹港）。

排名比香港高的貨櫃港，多是政府營辦，而香港則是由私人營運商經營，幾家公司互相競爭，如果以成本計，排名首位的上海港處理每個貨櫃的成本比香港低大約五成，這到底是私營的成本效益比不上公營，還是政府營運可以有各種「協助」而令成本更有競爭力？

原地踏步10年 行業會不斷萎縮

香港高峰期的貨櫃處理量達到每年2400多萬個標準貨櫃，但在2019年的處理量僅得1800多萬個，可謂大不如前。特區政府在曾蔭權年代曾經雄心勃勃，要興建十號碼頭，但後來無聲無息，到政府在2014年12月初發表「香港港口發展策略2030研究」及「青衣西南部十號貨櫃碼頭初步可行性研究」結果，已經基本上否決了興建十號碼頭的構想。

研究結果是：透過一系列改善措施以增加現有貨櫃碼頭的處理能力，已可應付未來的增長，故不建議於2030年前進行有關十號貨櫃碼頭的規劃。

至於「青衣西南部」的可行性研究，結論是：預計未來約75%吞吐量均來自轉運，其經濟收益相對進口貨運較小，但發展十號貨櫃碼頭的資本開支預算總額達609億元（2011年價格），預期其經濟及財務收益在50年的評估內不足以彌補投資成本。

2030年之前都不會規劃十號碼頭，意味着香港的貨櫃物流業未來10年都只會維持目前的規模，而由於葵涌碼頭建於1970年代，設施和泊位容量都無法處理現在的超級貨櫃輪；可以預見，原地踏步10年的結果，是香港的貨櫃物流業只會不斷萎縮。

跟內地城市協調配合 談何容易

討論貨櫃碼頭，焦點都集中在是否可以取其地建屋，貨櫃業發展變成一個土地房屋問題。其實更根本的是，在特區政府的經濟發展規劃中，貨櫃物流業還是否重點項目？政府是否只會維持現狀，任其「陰乾」，還是另有盤算？

香港要融入大灣區，「政治正確」的說法，是香港應從整個大灣區的佈局作規劃，各個城市取長補短，優勢互補、互惠共贏。事實卻是，香港要跟內地城市協調配合談何容易。以2019年的貨櫃吞吐量排名榜計，大灣區內，排名比香港高的就有第四位的深圳，以及第五位的廣州，它們都各自有自己的發展大計，而廣東省內，達到億噸級的港口尚有湛江、珠海、東莞、中山、惠州，香港置身其中，可以怎樣為自己定位？內地其他城市是否願意配合？

有評論認為，香港的貨櫃碼頭可以遷往珠海萬山群島，由粵港澳三方共建「國際航運綜合試驗區」。早前有建議認為香港可向中央提出，在境外（桂山島）填海造地，為香港解決土地問題，然而北京對此議反應冷淡，很快就不了了之。看來，內地對為香港提供土地作發展的建議，並不特別熱中。

共建「國際航運綜合試驗區」就更複雜，牽涉各地方政府的利益：內地地方官員以經濟建設成績作為評核政績的主要標準，任內都傾向大興土木、大手筆投資，而且都以本地方的利益為首要考量。香港回歸前華南幾個城市都在建機場，當時也有呼聲希望可以互相配合、避免惡性競爭，到最後還是各搞各，沒有什麼協調可言。

另一個可能，是香港發展航運服務業，提供諸如船舶保險、航運金融、海事法律及仲裁等涉及航運的專業服務。這方面特區政府仍在探討規劃，未見成績，對本地經濟的貢獻更是微乎其微。

沙嶺殯葬城放在大灣區思維就成「錯誤」

融入大灣區，香港未來規劃應以區內合作還是香港本位作首要考慮？貨櫃碼頭是其中一個眼前課題，如果特區政府認為貨櫃物流業對香港經濟有重要貢獻，就應及早規劃一個長遠藍圖，不應坐等10年。

香港的規劃，應該「以我為主」還是以融入大灣區為主調？北區鄰近深圳的沙嶺超級殯葬城是近期一個典型「衝突」例子，該項目經過約10年規劃（2012年提出、2017年立法會批准撥款），近期開始動工上馬，但因為大灣區思維，殯葬城選址變成錯誤決定（2019年公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》）。決策是否錯誤，其實關乎政治多於規劃，本來因香港實際需要而建的一個項目，放在「大灣區思維」就成了錯誤，以後我們還會有多少這一類「衝突」？

貨櫃碼頭會如何發展，同樣為香港提出了一個值得深究的課題：我們的未來，到底應先考慮大灣區，還是香港自己的需要？

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]