梁美儀：一流城市 三流管理

變種病毒早在今年1月，甚至更早，已在英國及南非出現。今年3月底，印度首次發現雙重突變的新冠變種病毒株，隨後當地疫情開始失控。此等事件的發生都在告訴政府，傳播力較一般病毒倍增的變種病毒，隨時有可能攻入香港。

逾千人送檢超負荷 民怨大爆發

不過，就首名在社區確診變種病毒、住在佐敦伯嘉士大廈的印裔男子及其女友人出入行蹤而作出的檢疫安排，卻令人感覺政府缺乏完備的應急方案，被殺個措手不及。

當局雷厲風行，將首宗確診變種病毒印裔男子曾入住的伯嘉士大廈居民送檢21日時，社會也沒太大非議，然而當印裔男子與其女友人牽涉傳播多宗確診個案後，當局一口氣將曾出現確診個案的東涌映灣園11座逾千名居民、康怡花園N2座逾400名居民，以至荃威花園R座涉及逾220個單位住戶撤離檢疫21日。同一時間要安排千多二千名居民送檢，明顯超出當局預期的承受能力，結果出現送檢居民民怨大爆發。

大量居民異口同聲投訴檢疫中心食物難吃，甚至一度爆出有居民食物中毒事件。有外籍居民投訴檢疫衛生環境惡劣，房內有大量蟑螂出沒，有居民則要求索取藥物不果等。綜觀各家傳媒訪問多名不同的送檢人士，有的是自詡向來「捱得」的保安人員，也忍不住投訴食物難吃，大家只要看看居民傳出的食物照片，也足證他們並非要求過高的無理刁民。

香港曾是令港人引以為傲的一流國際都會，如今卻出現三流管理水平。難怪不少同事朋友早前收到報稅表時，有點意難平。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]