劉進圖：檢疫規定須科學及公平

抗體測試確保安全 應設法實施

政府頒布新規定前，曾諮詢衛生防護中心的兩個科學委員會和政府專家顧問，多名專家和委員認為，對密切接觸者與入境者應使用同樣的檢疫要求，包括打針（完成疫苗注射滿14天）、病毒檢測陰性、抗體檢測陽性。不過，政府最後公布的規定，卻對入境者與本地確診個案的密切接觸者作區別對待，打了針的入境者可縮短檢疫期，毋須驗抗體，但密切接觸者卻要打針兼驗出抗體才可減檢疫期（詳見上周六《明報》A2版報道）。

為何專家認為打了針兼病毒檢測呈陰性不足夠，還要加上抗體測試，才可以成為縮減檢疫期的依據？因為世界各地官方認可的新冠肺炎疫苗的有效度差異頗大，部分疫苗的有效率只是僅僅過半，所以不時會出現已完成疫苗注射人士確診感染的新聞，加入抽血驗抗體程序，才可以確實知道入境者或密切接觸者是否安全。港大醫學院院長梁卓偉上月便曾提出，抵港旅客減檢疫期應配合抽血驗抗體，陽性者可減檢疫，他建議在入境口岸設檢測站。

也許政府擔心，為所有入境旅客抽血驗抗體，在執行上會碰到困難，入境口岸可能沒有足夠地方，容許大批旅客輪流抽血檢驗及等候結果，最終在入境檢疫規定中剔除了這項要求，但對本地密切接觸者卻保留了這個要求，這個明顯的不一致，在科學上找不到很好的理由。

不科學不公平安排 反損防疫成效

其實，只要檢疫要求清晰，有足夠科學根據，並且公平實施，市民大眾和旅客自然會設法配合，令安排得以落實。反過來說，如果檢疫安排不科學或不公平，受影響的人千方百計去迴避，反而影響防疫成效。最明顯的例子就是，之前政府要求出現變種病毒個案的大廈全部居民要去隔離中心檢疫21天，令佐敦伯嘉士大廈住戶如墮煉獄，結果一個確診的也沒有，而一些豪宅住戶一度堅拒離家檢疫，令不公平性更加突顯，最後政府乾脆取消這個不科學的檢疫要求，令整個安排更顯荒謬。

既然多數專家認為應該三管齊下，同時要求打針、檢測陰性及抗體陽性的客觀證明，作為縮減入境者與密切接觸者檢疫期的依據，政府應該設法實施。入境口岸若地方不足，可以僱專用巴士載旅客到指定酒店等候驗血結果，也可以考慮讓旅客在來港前自行完成相關檢測及化驗，提供客觀證明，藉此縮短入境時要辦的手續，政府不放心的話，可要求入境後再到指定檢測點重做檢測及化驗，作為複檢核查。

總而言之，方法是有的，只要科學及公平，香港社會就有辦法實行，政府應該對市民有信心，官員應該減少手掌拍腦袋，自行制定一些奇奇怪怪的檢疫方案。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]