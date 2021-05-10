香港兒童權利委員會：立法全面禁止體罰 還兒童快樂健康童年

政府在1976年立法禁止在幼兒中心內對幼童施行體罰，1990年禁止在懲教院所以體罰作刑罰，1991年禁止教師施行體罰，但遲遲未有就禁止在家庭環境施行體罰立法。以往曾有說法稱，體罰是管教方式的一種，但時移世易，隨着兒童權利意識提高，更多研究指出體罰會造成童年逆境體驗而長遠影響兒童身心發展，從暴力一代傳一代的論述及近日多宗虐兒慘劇，大眾已明白體罰是暴力對待兒童，而非可以接受的管教方式。

日韓克服難關立法

相較40年前，全球已經有62個國家成功立法禁止以任何形式體罰兒童。

日本前年修訂了《兒童福利法案》及《防止虐待兒童法案》，正式全面禁止體罰，並於去年正式實施前出版了禁止體罰指引，列出體罰內容的例子，向家長解釋只要是對兒童造成痛楚或不適、有辱人格的懲罰，不論輕重均屬體罰且不可接受。

而韓國亦於今年初修改《民法》，廢除有管教責任的成人可對兒童施行體罰的條文，意味體罰將不被視為合法行動，且受《兒童福利法》和《關於虐待兒童犯罪的處罰特例法》所禁止。

兩國在展開全面禁止體罰的法律改革時雖面臨很多難關，包括較保守家長勢力的質疑，但通過全面的公眾宣傳、正向管教培訓及支援家長，最後均成功全面禁止體罰。

持續關注制度改善

香港政府理應帶領社會禁止暴力對待兒童，盡快展開立法程序全面禁止體罰，踏出保護兒童最基本的一步，履行對《兒童權利公約》和聯合國可持續發展目標的承諾。

香港尚未有獨立且有法定權力監察兒童權利狀况的兒童事務專員，身為關心下一代福祉的我們，必須持續關注保護兒童制度上的法律、政策改善，包括「沒有保護罪」的推行、強制舉報懷疑虐兒機制、獨立調查兒童不自然死亡及嚴重創傷的機制等等。

就在今天，讓我們攜手推動香港成為全球60多個國家及地區其中一員，一起承諾不再體罰兒童，還他們快樂健康童年。

[香港兒童權利委員會]