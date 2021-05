【明報文章】《民主的弱點》(Rigged: America, Russia, and One Hundred Years of Covert Electoral Interference)這本書的作者夏默(David Shimer)除了是傳媒工作者、歷史學者,還有一個大家可能更有興趣的身分:他的老師史奈德(Timothy Snyder),正是近年全球推崇、去年忽然成為香港頭號暢銷書的《暴政》作者。《民主的弱點》並非直接談「暴政」,而是主要以俄羅斯如何滲透、影響2016年美國大選為引子,去說明美國民主(或廣義的民主制度)可以如何不堪一擊,然後仔細分析過去100年美蘇兩國在前互聯網時代如何影響別國選舉,證明滲透手法萬變不離其宗,只是現在到了數位時代,才令一切變得更容易、成本更低、「性價比」更高,而且也更有利代表極權的一方從容部署。