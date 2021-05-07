曾志豪：拒絕奔喪無情無智

用這句話看今天香港，政權無情更無智。

民主黨前主席胡志偉申請出外奔父喪被拒，原因是胡父的設靈地點日期已為公眾所知，又有人號召到靈堂支持，擔心出現保安問題。

有一點很重要，就是胡志偉至今不是「有罪之身」，他只是一個未經審訊的，拒絕保釋、還押等候審案的——疑犯。

以往懲教准許外出與否的個案，有的已經判了案；胡志偉雖然被控「串謀顛覆國家政權」，但案件仍未開審。以往慣例，他在等候審訊期間若已經保釋外出，也就不會被剝奪人身自由，錯過重要親人最後一程。

懲教說擔心胡志偉外出會引起哄動云云，如果這也是理由，那麼胡志偉以及其他受到公眾關注的政治犯，應該全部秘密審訊，否則市民傳媒聞風而至、表達關心，豈不是也會帶來保安風險？是否也要跟從懲教署的做法，不准這批政治犯和公眾接觸？

懲教署提出用Zoom讓胡志偉瞻仰父親遺容，更是迹近兒戲的不尊重。原來這就是中國所謂「弘揚孝道」的做法嗎？

為何說政權無智慧？最近建制中人不停向民主黨伸出橄欖枝，邀請他們出選，共同「完善」選舉。

全國政協常委胡定旭甚至「斬釘截鐵」形容劉慧卿是「愛國者」，願意畀票讓她入閘云云。

政權突然接納過去被指為「漢奸走狗賣國賊」的政治勢力，因為此刻的民主黨有極高統戰價值。如果政權有政治智慧，處理胡志偉申請案時，難道就不懂得順水推舟，讓民主黨前主席出外？

也能向民主黨「釋出善意」，爭取他們派員參選，就算不說是「交換」，至少也是一種誠意。

今天好了，一方面對民主黨和顏悅色、極力討好；一方面卻對民主黨前主席「諸多刁難」，百般不信。

你說我是新一代的「白鴿」，還有什麼空間和一個政治掛帥、麻木不仁的政權合作呢？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]