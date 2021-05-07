洪清田：與劉兆佳商榷——十字路口：祈中國融入世界一如香港/泛民融入中國

（1）「主次系統融合」的永恒問題及課題

「主次系統融合」是一個具普適意義的人類永恒基礎哲學與根本方法學問題及課題。香港/民主派面對與中國「主次系統共融」，中國（200年）也面對與美國/西方現代世界「主次系統共融」。

19、20世紀日本、德國和俄國（蘇聯）「次系統」崛起時，當道的「主系統」是英國法國美國，各方也面對這個人類永恒課題。

西方大航海百年以來、歐亞絲綢之路2000年來的幾波全球化，都見這些「主次系統共融」問題及課題。

（2）中國「主系統怎樣容入次系統」

實事求是，香港/泛民融入中國，是香港/泛民次系統融入中國主系統及世界主系統的三方的全方位、多層次互動互變。劉文只談香港/泛民「次系統怎樣融入一個主系統」的問題及課題，沒談中國「主系統怎樣容入次系統」的問題及課題，只談香港/泛民的失誤失策，難免片面。劉文也沒從現實出發指涉主次系統如何虛實元素互滲與辯證轉化，如何主變次and/or次變主、合成新系統，「新系統」意味着什麼。

古今中外的大歷史新局，莫不是次系統轉化為主系統所開出的新系統。200年中國的「千年變局」，是中國次系統融入現代世界主系統、轉化為中西混融的人類主系統的千載機遇。百多年香港一直處於歷史新局「慢變」之中，走過「主系統融合、開出的新系統」。如今中國與香港/泛民身在湍流茫然失向失措。

（3）劉對「泛民與中央」的分析 可用來觀照「中國與現代世界」

當今香港/民主派怎樣融入中國、中國怎樣容入香港次系統，與中國怎樣融入美國/西方現代世界、美國/西方現代世界怎樣容入中國，有其客觀共通性、問題課題，其基本客觀規律都適用。香港在/與中國、中國在/與世界，同受「系統融合/分離」的客觀規律管轄和制約，不以任何人的意志為轉移。

從方法學（攙以知識論和本體論）而言，香港/泛民和中國、日德俄、英法美的「主次系統共融」可相互觀照，過程中有什麼得失正誤，可供如今中國和美國/西方的「主次系統共融」觀照。

劉兆佳認為香港泛民主派幾十年屢犯失誤、處理不好與中央「主次系統融合」關係，其理論正可用來觀照、檢驗中國十多年、二三十年、100年、200年處理與美/西主導的現代世界「主次系統融合」關係是否得當。

懂得看可以從中得益不淺，惠及香港、中國及美/西與世界。

（4）香港為中國嘗現代百草 泛民示範如何融入現代世界

原始部落封閉自足自成自為，視一切外來異質為毒素，族人遠行歸來，要跳火堆「消毒」去晦氣。中國幾千年天下中央，視一切「外人」非我族類，排外斥異。

百多年中國被迫進入蠻夷現代世界，大量中國忍無可忍的禁忌，都是香港替中國「解魅」。外人外語商貿經濟金融交通通訊基建教育體育文教媒介電影社福廣告行銷管理衣著髮型日常生活器具用品普及文化娛樂流行曲武俠小說環保……「另類」香港逐一為中國嘗現代百草，然後反饋中國。中國接受及採用之前，莫不（久久）視為基因荼毒、「精神污染」或和平演變，斥為數典忘宗、欺師滅祖、「亡我之心不死」。

九七前後，泛民在中國「主系統」邊緣、之內與之外，一直一本中國承諾的現代多元自由開放社會的運作，爭取和踐行多元民主自由人權法治，融入中國「主系統」在政治層面踐行現代標準，檢驗和界定更根本的「什麼是個體自由多元民主人權政治行政法治、什麼是人民社會國家民族愛國國安」，以身示範中國「次系統」怎樣融入現代世界主系統。客觀上，泛民三四十年來上到現代世界人文高位，放眼東西方，堅持香港「一元」實體性，是訓練中國面對多元開放自由環境的「現代現實」。這等於批中國「逆鱗」。

（5）中國對香港忍無可忍，怎忍世界？

香港的珍貴，經貿金融海港基建是其一，順遂面對現代世界融合及接軌的人文資源才是第一。中國忍香港，到了如今忍無可忍、被動（滅絕式）反擊。在這地步，若要拿回主動，若仍有點長進，就應辯證反向思維，反過來問自己「錯了什麼」，再問「香港/泛民做對什麼」、「香港是什麼」。

天地之大，必有新生空間，方法與新氣象是逼出來的。歷史新天莫不是由主次系統易位的轉捩點開始，莫不是（一人）抓住辯證反向思維的機遇。中美主次系統的易位，可能由中國補「香港課」開始。毛澤東、周恩來和鄧小平都「忍香港，換新天」，中國現在又有一機會──「問自己『錯了什麼』和『錯看香港/泛民什麼』、跟着像40年前突然發現『香港現象』，問『香港/泛民做對了什麼』，再而補『香港課』，開200年上下求索不得要領的歷史新天」。

中國/中國人對香港/泛民忍無可忍，怎忍世界？不必忍世界嗎？要走出世界，要創新天，不忍受世界行嗎？主動主導領導少了「忍」不成事。主系統並不是如神仙揮棒指指點點，主系統也有主系統的無能為力的難處。全權全能全責與無能為力之間，主系統最大難處是「忍」。即使帝國主義頂峰「唯我獨霸」如英帝美帝，也要忍全世界（及自然規律），才能主動主導（全）世界（及部分自然規律）。不忍世界，怎當世界第一第二？怎開拓一帶一路千秋大業？怎自成世界、體系與規格？

（6）中國正試走上第三條路

像中國這種全能專權體，一大致命弱點是被動反擊變主動蠻幹，全面管控變全面為敵，無節制擴大打擊面、擴大盲區，自己直線衝，愈衝愈勁、愈逼自己愈被動；在「中國大陸」（The Chinese Continent），中國/中國人試過無數次，可能又一次抵達這種歷史關口。

這不單是中國的難關，更是世界的難關。

面對新時代的外來新世界，14億人一起開放動起來，必天下大亂，但一收一關起來自然而然自窒自弊、自外於世界。中國現在正試走上第三條路——「又開放（按世界標準把中國世界化）又關閉（按中國標準把世界中國化），以中國罩住世界，你中有我、我中有你」。這是現代「主次系統融合」的通用基本方法，一切由個人、社會或國族審時度勢、與時俱增、自由自主變與被變。問題在於，按什麼的世界標準和中國標準，什麼人和怎樣組織進行，對過程有多大認識和耐性，有沒有自覺反向思維能力、及時反省與自制。德國和日本19世紀與20世紀試過一次，釀成世紀災難。

（7）中國試以「前30年模式」 創一個超現實「新香港」

香港百年上另一軌道，順應新時代的新世界，對中外古今新舊事物元素兼容並蓄、開放與關閉恰如其分。當權者自矜自傲自重自制，世界各地流落而來的庶民自求多福、自生自滅。上下各行其是、近乎「互為不存在」；英國不為香港決定歷史路向，但治港保留最終最高的法治與普通法律政權。香港中外古今的諸多「主次系統融合」的矛盾齟齬，由個人與社會群族自由自主變與被變，由社會與市場自由自然選擇和淘汰，去蕪存菁，日久生珠。

香港百年是「西體中用華魂」，中國現在是「中體西用華魂」。「華魂」同名而異實。香港「華魂」是現代化的個人、社會與國族及世界觀與身分認同，中國的「華魂」是「前現代+超現代」的勉為其難矛盾強制統一。「華魂」不同，連帶「體、用」也大不同。經1949年後30年毛澤東試創一個超現實的「新中國」、再經30年鄧小平撥亂反正的開放改革，中國現在須補「由前現代到現代」的「香港課」，卻以傾國之力推行新版「前30年」的「前現代+超現代」目標與方法，超限全面動用英人治港保留的最終最高法治與普通法律政權，要再試以「中國模式」創一個超現實的「新香港」。

（8）香港/泛民「方法」如清洗淨盡 是中國的千百年損失

泛民連接中國與西方的思想意識，源於鴉片戰爭、五四運動、抗日、內戰及第三勢力，糅合香港中產英式精英專業與社會基層大眾，一直的「體用魂」目標及「和理非」方式，符合現代西方世界標準和中國「前現代+超現代」的基本法。香港/泛民是中國不認的現代化的同道中人，如今中國動用（凍結了信誓旦旦的31條）憲法。

香港/泛民的「人文意識力、價值觀及標準，及其主次系統融合的方法」如被清洗淨盡，是中國的千百年損失（失掉一個香港和一個中國）。失掉香港/泛民，是世界的千百年損失。中國和世界沒有香港、中國獨自闖現代世界，等於由頭開始重走一遍西方500年現代化，可能從另一方向重走一遍中西200年「主次系統融合」的崎嶇路，地球可能承受不起。

200年來中外主次系統融合帶動的一大束虛實軟硬問題課題，如今聚焦香港，「中、美/西」兩個世界的主次系統、世界觀及文明模式，在香港碰撞對比、競爭/鬥爭。香港成為（和平）競技場。中國不難從香港始，主導各方雙贏、三贏。鄧小平撥亂反正，由毛澤東的超現代世界回歸西方主導的資本主義現代世界，如今中國又轉向前現代中世紀。

香港/泛民與中國也在十字路口。祈願中國融入世界一如泛民融入中國，都算得上順遂。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席

[洪清田]