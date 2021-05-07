尹子軒：烏克蘭局勢連結德國東歐 歐盟南海佈置齊備——歐美連線圍堵中國成既定現實？

要簡單歸納歐盟對中國影響力的弱點，從來莫過於東西歐之間戰略利益的不同，以及亞洲對於歐盟來說有距離上限制：東歐恐俄恐共，西歐對於與俄接觸有更大遐想；中國一直被德國視為美國以外最友好的貿易伙伴和買家；東南亞印太平洋地區，直至近年，對歐洲人來說非常陌生。然而，當北京開始將更多籌碼壓在俄國身上，克里姆林宮在東烏克蘭對於歐盟的武裝威脅，就成為中國在東歐和德國的政治負資產；而南海地區中方對於歐盟積極耕耘的經貿利益的威脅，在美國回歸印太平洋地區的大戰略底下，西歐海權大國們也有更大自由度向北京施壓——的確，中歐之間合作空間仍存，但在歐洲內部利益一致，加上美歐利益高度一致的當下，中美歐三大板塊競爭，短暫形成二打一局面。

中俄軍事外交同盟 將北京和東歐、德國投資努力付之一炬

踏入新世紀，德國傳統右派有着對商業利益更看重，遠超戰略上利益的傾向，然而這種「兩頭蛇」作風在中俄軍事同盟直接威脅到東西歐全球利益之後，不但在德國本土已非絕對主調，俄國在烏克蘭大膽的軍事行動亦令東歐強硬反俄之風吹到了西歐，在泛歐層面逐漸佔據主流。

細心觀察德國國內對於德俄之間的北溪二號（Nord Stream II）天然氣管項目和德國主張斡旋的中歐投資協定的態度，對照執政右派的支持率和歐盟內日漸一致的外交立場，不難看見俄國的威脅如何和中國問題被混為一談，而這個趨勢如何從東歐輻射到德國本土。

自基民盟/基社盟（CDU/CSU）的默克爾2005年上台之後的外交路線，雖大致上可說親歐，然而一旦歐洲利益和德國利益相衝突，默克爾本能地更多時候會選擇「德國優先」，對華議題如是，對俄議題亦是——這也是為何外界看歐盟對外政策偶有「精神分裂」之狀况，比方說布魯塞爾大力制裁俄羅斯，那邊廂柏林政府卻和克里姆林宮打得火熱；歐盟就新疆問題制裁中國官員，而中德之間依然雙邊會談談得歡快的原因。

但在德國今秋將迎來大選之際，這狀况將迎來轉機：領導德國15年的默克爾雖不再競逐連任，執政的CDU/CSU繼任者卻死抱默克爾路線不放，無視了選民間，尤其年輕一代中間派的選民意願。

乘此勢而起的德國綠黨，除在勞工權益上大力抨擊中國，和再次強調形容歐盟和中國是「系統性競爭」（competition of systems），更誓言徹底廢除北溪二號計劃，綠黨的總理候選人比博克（Annalena Baerbock，或譯貝爾博克）更就俄國在烏克蘭邊境的軍事行動發言，指出德國必須為此加強向莫斯科施壓。

然而，北溪二號天然氣管目前依然是CDU/CSU誓死保護的政策果實，新鮮出爐的總理候選人拉舍特（Armin Laschet），就算在2月歐美正考慮就俄國反對派領袖納瓦爾尼（Aleksey Navalny）受毒害以及監禁制裁克里姆林宮時，仍信誓旦旦認為北溪二號是無可割捨的成果。根據Forsa和INSA在4月底至5月初民調，CDU/CSU和綠黨的支持度分別是23%對28%（Forsa民調）和24%對24%（INSA民調），綠黨在高位之餘，執政黨也貼近最低位。

在德國選民開始更偏向於對中俄強硬的政黨之時，歐盟之間東歐和德國的共識亦漸漸浮現。在東歐，一直都被華文媒體高估的「中國—東歐16+1/17+1會談機制」今年幾已無人問津，如果2017年（波羅的海）、2019年（東海）中俄在各自「有地區主義威脅地帶」聯合軍事演習，都尚未是足夠明確的警號，北京政府對於它的「烏克蘭」——台灣——近日頻頻「亮劍」，對於極為依賴歐盟和北約保護傘的東歐國家來說，傳遞的信息明瞭不過。

相應地，對中國的強硬態度在歐洲亦匯集成勢，歐洲人民黨（European People's Party, EPP）的專屬智庫馬田斯中心（Wilfried Martens Centre）政策總監佛羅登斯甸（Roland Freudenstein）4月28日倡議，歐盟執委會在新的歐盟7年預算中撥出資源專責處理研究中國事務的政策工具。目前俄國對烏克蘭的圍困已解，莫斯科早已習慣西方制裁，也不依賴經濟發展支撐它的強國形象，但中國呢？北京在中歐投資協定上讓步後，食髓知味的歐洲諸國，適逢拜登政府對華強硬的大戰略，中歐之間接下來互動和談判，權力天秤難得地倒向歐盟一方。

德、荷、法海軍南海保護「自由航行」 側翼美國印太戰略

如果說烏克蘭和東歐戰線是中歐關係中的副線，而北京不過是被反俄浪潮誤中副車的話，歐盟在中國政府視為自家後院的南海的佈局，可說是有直接衝突。由各成員國官員組成的歐盟理事會（Council of the European Union）4月19日同意並發表了歐盟在印太平洋地區的戰略，聲言歐盟將在「東非到太平洋眾島國」，和以東盟（ASEAN）為首，包括環印度洋聯盟（Indian Ocean Rim Association）及太平洋地區組織聯會（Council of Regional Organisations of the Pacific）等多邊組織，在地區內維護基於規則的國際秩序（rules-based international order）。

4月19日里程碑般的印太平洋地區戰略公布，可說是歐盟自2019年宣稱中國為「系統性對手」（Systemic Rival）後，歐盟對於亞洲局勢最重要的文件。此一舉動，理所當然地是配合美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前高調的亞洲訪問，讓歐盟在此地區樹立戰略框架和美國合作保護雙方利益。整份理事會報告，雖只在保障歐洲產業鏈章節中輕輕提及中國，然而報告重點提及歐盟將必須維護國際仲裁結果，尤其《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS）的判決，以保障海域擁有「自由和開放的補給航道」，而UNCLOS海牙常設法庭正正是仲裁決議中國「九段線」主張違反國際法的國際法院。法德荷3個主要歐盟成員國已各自發表亞太政策，並加強在南海地區和其他亞洲盟友的軍事威懾，這主張劍指何方相當明顯。

其中，德國和日本早前（4月13日）方結束雙邊國防會談，日本政府更提出雙方舉行聯合海軍演習。如果成事，德國海軍將是自2002年來第一次進入南海水域。早前有報道指，法國海軍4月中旬以來一直在南海活動；英國伊利沙伯女王號駛往亞洲，荷蘭也派戰艦隨行。歐盟，在終於等來一個重視跨大西洋合作的美國總統後，立意保護自身在東南亞地區的經貿利益。

有美國強大掩護 布魯塞爾在中歐博弈暫佔上風

當然，僅憑此文件斷定美歐之間將馬上開始合作「圍堵」中國並不恰當，因歐盟同時也強調和中國接觸的必要，其中提及恐已「胎死腹中」的中歐投資協定，與自1990年代起常設的亞歐會談（Asia-Europe Meeting, ASEM），反映了中歐之間仍存在小量合作空間。當然，這個空間存在的前提是要中國遵守國際協定，而北京政府行事一般僅憑對於自身實力的估量，而非國際條約的束縛。

然而，在中國一方面在歐盟門口的烏克蘭問題上站在俄國一方，二來北京幾經讓步先獲默克爾首肯得來的中歐投資協定，又因新疆問題和歐盟的相互制裁，在失去歐洲民間支持後，恐已壽終正寢，如果北京政府仍在意歐洲單一市場——這個美國以外最大、消費力最高的已發展國家市場——的話，必須滿足相對應的代價。有了美國強大的掩護，布魯塞爾在中歐的博弈之中暫佔上風。

目前距離德國大選畢竟還有4個多月，下一任柏林政府怎麼看待中俄，將是中歐關係關鍵；接下來中美歐三方博弈要怎麼走，就要看中俄之間革命兄弟情長，還是歐美全球利益夠一致了。

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任

[尹子軒]