狄志遠、黃俊瑯：政府要改善施政 仍靠自身完善制度

下一屆特首會由新組成的選舉委員會1500名選委選出，這不算是民選政府，但仍然可以是有為的政府。下次特首選舉估領袖快開始，除關心人選外，我們更關注下一屆政府如何處理現時的亂局。

今屆特區政府的表現，一直被人詬病，如官員離地、「不做不錯」、缺乏政治判斷等等。中央多次為特區政府護航，更指出特區政府施政困難，是因為受到反對派的阻攔，所以中央要重手治理好政治環境，除去激進的反對聲音。但當中特區政府不也是施政不力？難道特區政府完全沒有自身的不足？

反對派能在議會內外打擊政府，是有民意基礎的，先是因為政府表現不力，令不少市民不滿，於是授權或認可反對派衝擊。政府表現好，反對的壓力就會減少，這是簡單不過的道理。因此新一屆特區政府要整理香港情况，首先自己要有所改善，作一個有為的政府。

特區政府要改善自身的能力，要從三方面處理：（1）掌握民意，順從民意；（2）問責官員要問責；（3）強化政府政治能量。

掌握民意，順從民意

現時政府施政脫離民意，最清楚莫如《入境條例》的修訂。當中可能有3個問題：行政長官自己不聽意見；政府民意蒐集機制出問題；政府自殖民時代至今的公務員體制，無法回應新的社會環境。

下一屆特區政府處理民意的體制必須改革，從蒐集民意、跟市民互動對話，讓民意可以影響施政，到施政真正反映民意，讓市民接受，最後支持政府施政，這一切政府需要自行改革才可以做到：

（1）重整民政系統，民政局做好地區諮詢工作：自2019年社會衝突之後，民政局地方諮詢系統全面報廢。在社運時，政府還在民政局外設立一個對話平台，後來則「不見蹤影」。當區議會由泛民主導時，民政系統變成每天怎樣跟政府「打架」。這根本就不是去蒐集民意。歸根究柢，是政府精英看不起地區的民意，即所謂「街坊意見」。政府對傳統泛民的意見，認為只有批評，沒有建設，老是找政府的麻煩；對建制的意見，又只有跟隨政府，那就不需問了。這樣的民意蒐集系統，怎能真正反映民意？

（2）開放政府諮詢委員會，吸納多元理性的聲音：事實上，政府自己帶頭不尊重諮詢委員會。很多委員會委員的委任只是政治酬庸，既是如此，大家都知道，在委員會愈多聲氣，就愈被政府視為麻煩人士，那自然就收聲算數。政府需重新肯定諮詢委員會「應該給政府不同的意見」之定位，不能認為「找政府麻煩」就是錯、就是麻煩，不然，政府永遠聽不到其他人的意見。

（3）再次組織中央政策組，了解民意：政府重新組織中央政策組，有系統地掌握民意及管理民意。

（4）政府官員有計劃接觸市民：特區政府官員有計劃地去接觸市民，聽取市民意見，改善施政質素。

問責官員要問責

現時問責官員制度被認為未落實到位。在這一次接近一年半的疫情防控中，香港出現四波疫情的嚴峻情况，但香港政府問責官員，一個也沒有被問責，更經常通過傳媒向市民大眾表示希望「體諒」。在未來的政治委任官員問責制中，特區政府必須擔起「問責精神」：

（1）落實問責官員問責制，官員要制定表現指標，向自己的表現負責：官員問責制應該從兩方面去處理。一方面，官員要制定清楚工作目標，並從政府設立一套公開的評估機制；另一方面，民意對官員的認受性也應有一定的反映。特首就是太過自恃，不理民意對自己的看法，最後任何事，都變成一意孤行。

（2）問責官員與社會保持交流：問責官員必須與社會各界保持良性互動交流，須積極落區解說政策，並與市民接觸。

強化政府政治能量

在過去的一段時間，特區政府沒有政治能量，更沒有輿論基礎，導致推行政策屢受打擊。因此，在全新的政治制度下，特區政府必須強化自身政治及社會能量：

（1）由行政會議組成着手，儲備政治能量：在行政會議的組成上發揮儲備政治能量功能，要貼地多接觸社會，能多方面反映民意，給特首政治分析，特別是社會上的反對聲音。

（2）需建立平台廣泛接受社會大眾的意見：政府應檢討現時地區諮詢系統，是否可以反映不同的民意；另一方面，要有機制跟不同專業團體溝通，不然，專業團體跟政府的溝通，大多變成傳媒戰，而不是真正溝通、改善施政。

（3）廣納有能力的人士進入政府諮詢架構，不應以政治立場作為唯一標準：諮詢是要尋求意見，而不是找人支持政府。政府若有這樣胸襟，就會吸引不同意見人士表達意見。當然政府亦要改善現時「聽了就當做了」的心態，真心去慢慢改善施政，這才能得到市民支持。

行政長官未能聽懂民意、政府民意蒐集機制出問題、政府自殖民時代至今的公務員體制無法回應新的社會環境，都是特區政府施政的問題。中央完善香港的選舉制度，可以幫助特區政府減少政治上的壓力，但未能完全解決特區的施政問題，最終仍然靠政府自身的完善。

作者狄志遠是新思維主席，黃俊瑯是新思維副主席

[狄志遠、黃俊瑯]