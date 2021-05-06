陳志偉：國安框架增中學地理科視角 非「減至一角」

「國安教育框架」非取代現有課程

該文章最根本的誤解，源於以為「中學地理科國安教育框架」（以下簡稱「框架」）是課程改革、以為是除舊變新的改變、以為「框架」是用來取代現有的中學地理科課程，於是得出地理科將由多元視角變為單一視角的結論，然而事實並非如此。

事實是原有的中學地理科課程並沒有改變，「框架」的出現並非用來取代現有課程，而是把現有課程中與國安有關的元素列出，令老師、學校可以更有系統地推行及檢視國安教育。換句話說，「框架」為原已有多元視角的地理科再加添多一個視角：國家安全視角；而同時，並沒有如該文章所言，在地理課程中取消了其他視角。

「框架」和原有地理課程並行

中學老師在教授地理科時，並非只參考「框架」，而是要「框架」和原有地理課程並行。所以，該文章舉例說，將來教授糧食問題「只可從國家糧食資源的單一角度去考量」這情况是不會發生的。教師仍然可以（亦應該）依原有地理課程去指導學生反思科學化耕作方法是否屬於可持續發展、去探究機械化耕作會否加劇水土流失和沙塵暴。「框架」並沒有禁止、限制原有地理課程以多角度去探討有關議題。初中課程有關糧食問題涵蓋了以下知識及概念：人口增長、耕地流失、土壤侵蝕、水資源短缺、環境污染、自然災害、科技及機械化水平、土壤保育、良好的土地利用管理、農業專門化等等；課程於探討糧食問題成因方面亦包括：極端氣候、自然災害、水資源短缺、不良的政府管治、社會情况不穩定、戰爭、種族衝突等等。「框架」的出現有沒有限制教授這些原有的課程內容呢？答案是：沒有。

沒限制原有課程內容及教學例子

該文章批評地理科「國安教育框架」都是「強調以中國作例子，由水問題到管理措施，由核心單元到選修單元，取材都是清一色中國例子」。這批評其實有點奇怪，香港國安教育中的「國」是中國，全以中國作為例子有什麼問題呢？原來問題在於該文章誤以為「國安教育框架」就是整個地理科課程，以為整個地理科將會「由了解各樣的地理問題，到處理方法，無不向中國傾斜，中國以外的適當例子全都讓路」。然而事實又再一次並非如此，「框架」並非整個地理科課程，而是整個地理科課程其中與國家安全有關的部分。而且無論是「框架」還是原有地理課程均沒有要求「中國以外的適當例子全都讓路」。所以，老師教熱帶雨林生態，是仍可以用巴西亞馬遜森林做例子的。

框架的「整體教學重點」指出，現行的地理課程約有三分之一內容有涉及中國地理；那麼其餘三分之二呢？其餘三分之二的內容，由細至香港舊區城市衰落問題，到大至全球合作面對地球暖化等議題也包括在內；因應不同議題，當中的尺度由「個人」、「城市」、「國家」、「區域」以至「全球」也有觸及，而非文章中所說只有單一國家層面的尺度、視角和考慮。

未見「要以中國成功對比外國失敗」

該文章亦提到框架「要以中國的成功事例來對比外國的失敗個案」，筆者審視整個「框架」，並沒有發現「框架」有此要求。「框架」僅只有一個相關例子，就是「利用大亞灣核電廠及蘇聯的切爾諾貝爾核電廠事故作為對比例子，分別討論妥善使用核能所帶來的好處，以及處理核能不當時所產生的嚴重後果及生態災難，因此要讓學生明白要確保核能被安全地利用，以達致核安全」（見「框架」4月版）。整個框架就僅僅只有此相關例子，如單憑此一僅有的例子而歸納出框架「要以中國的成功事例來對比外國的失敗個案」是以偏概全的。切爾諾貝爾核電廠事故是核電發展歷史上數一數二的重大意外，以此作核風險的例子並無不妥；而大亞灣核電廠是最近香港的核電廠，直至今天，香港20多年來均有用大亞灣核電廠所產生的電力。選取與學生日常生活有關的大亞灣核電廠作例子，是不是比用其他地方的例子更合適呢？「框架」設計上述兩者的比較，重點應該是核能所帶來的好處（穩定供應、零碳排放）對比可能帶來的風險（核意外污染），而非該文章提到的「中國成功」對比「外國失敗」。

筆者十分同意鄧教授在文章中所言，地理科應能訓練學生以不同尺度的多面鏡子看世界，及多了解人類、環境、社會之間的互動，但筆者同時認為國安教育框架令中學地理科多了一個視角，而非只有一個視角。國安教育框架和地理科課程為公開資料，可於教育局的網頁下載，有興趣的讀者不妨看看，自會明白。

作者是教師

[陳志偉]