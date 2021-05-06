方偉晶、文珮君：走還是不走？ 近期和回歸時期移民意向之比較

港人計劃移民的比率

附圖所見，約5%的非海外護照持有人打算一年內移民，但值得注意的是，擁有海外護照的港人打算一年內移民的比率，多大約兩倍（14%）。至於計劃兩年內移民的非海外護照持有人，比「一年內」多大約一倍（10%）；海外護照持有人中，計劃兩年內移民者則比「一年內」略多（16%）。數據同時反映出，從打算一至兩年間移民者的分別來看，不論海外護照持有人與否，猶豫不定的港人的比率也增加，但選擇繼續留港的市民相對減少。這些數字明顯反映出，有很多港人並不一定在短時間內離港，他們需要多一點時間準備。

不同年齡層之比較

整體來說，不論任何年齡層，計劃兩年內離港的海外護照持有人較非海外護照持有人為多。

就各年齡層而言，年齡介乎31至50歲的香港市民，不論持海外護照與否，打算離港的比率遠高於18至30歲的青年群，多出一倍多（青年群：7.6%；31至50歲群組：19.3%）。這數據反映出打算離港的中年人比率較年輕人為高。

職業背景之比較

再者，調查顯示，在不同職業界別中，若職業是管理階層和專業人士，他們打算離港的比率較其他職業為高。

就非海外護照持有人而言，在管理層與行政人員當中，打算於一年內離港的人佔18%；在專業人士當中，打算於一年內離港的人佔11%。同樣地，就海外護照持有人而言，在管理層與行政人員當中，打算一年內離港的人佔14%；在專業人士當中，打算一年內離港的人更佔21%。至於其他職業，例如服務工作及銷售人員，和技術工及相關工作人員，大約10%或低於10%的人表示打算於一年內離港。數據反映了不少管理層與專業人士傾向在一至兩年內計劃移居海外。若很多管理層和專業人士選擇移民，這對香港各行各業的管理層將會有重大的影響。

「打算離港比率」的過去與現在

究竟最近出現的移民討論，和回歸前有沒有重要的分別？我們把香港大學黃紹倫教授和其他教授早在1991年進行一項「香港移民意向及影響」的研究重新分析，那項研究訪問了1500多名香港市民。當中可見，約13%的市民打算於回歸前離港，約16%的市民打算於回歸後離港。相隔二三十年的2021年，打算一年內離港的非海外護照持有人只有約5%，比率遠低於1997年回歸前後；至於打算一年內離港的海外護照持有人則有約14%，比率與當年回歸時較相近。

綜合而言，在2021年打算離港的香港市民，比例始終低於1997年前後回歸時期，筆者會在日後分析箇中原因。數字雖然比對回歸前的移民潮略低，但仍然不小，這對香港社會持續經濟繁榮有一定的影響。我們的問卷內容是有關移民意向，但移民意向並不一定付諸實行，同時，意向可能會隨環境而改變。

作者方偉晶是香港大學社會學系講座教授及系主任，文珮君是香港大學社會學系博士後研究員

[方偉晶、文珮君]