齊嘉治：普及電動車 必先解決基礎充電設施問題

充電設施規劃規管俱欠奉

《路線圖》指出，全港只有3351個公共充電設施，其中在新界西、北等地區（屯門、元朗及北區），充電設施僅有271個，佔全港8%；大部分均集中於九龍區，單以觀塘計就有827個，達總體的四分之一。

而據申訴專員公署的調查發現，公共充電設施緊絀，比率約為1比5、1比6（即5、6輛電動車爭奪1個充電位），加上不時被非電動車佔據作泊位，又或有電動車充滿電後仍不願駛走等問題，而且公共充電設施以標準及中速居多（佔八成），不少車主也寧願付更多錢到快速充電站，避免等候時間。在規劃、規管俱欠奉下，電動車司機的選擇不僅受到局限，亦減低了市民購買電動車的意欲。

私人停車場充電位參差不齊

當然，可供電動車充電的地方還有私人屋苑、商場的充電設施。立法會環境事務委員會2020年7月的文件指出，政府有意為新建私人樓宇停車場提供總樓面面積豁免，以及資助現有私人住宅樓宇安裝電動車的充電基礎設施；政府又揚言於2025年前增設充電設備至15萬個。

獲豁免一半停車場的樓面面積，的確是一個很大的誘因，令私人樓宇整體泊位、充電位皆可以增加，惟在現有私人住宅停車場安裝設施時，涉及管理公司、車位業主等權責問題，技術上如電力鋪設、接駁等問題架住下，難以在舊式屋苑實行，即使政府現時收到的申請佔6萬個停車位，在實行上仍有很大的阻力。

再加上有新聞調查發現，不少現時私人停車場的充電位參差不齊，有些充電位形同虛設，電源亦不符電動車需要，但有關屋苑停車場卻是獲百分百寬免停車場樓面面積，這不僅無法為電動車車主帶來便利，亦變相有欺瞞屋宇署之嫌。

宜推動加油站轉型

至於加油站的轉型，亦非常值得關注，按政府《路線圖》文件，似乎暫時未有確切方案，只表示會在「中長線」研究逐步改建為充電站。翻查立法會經濟發展事務委員會2018年文件，全港共有181個加油站，由6間油公司營運，服務點遍佈全港，若然其獲准轉型快速充電業務，應該能夠滿足日後電動車持續上升的需要。

參考韓國例子，一家大型汽車公司與能源集團合作，率先改裝舊加油站為高速充電站，並將於全國高速公路沿線加入12個充電站，與時俱進。相關做法值得借鏡，尤其是促成能源公司間的合作，加快在加油站設置電動車充電設施，以吸引更多人「轉燃為電」。

即使政府力推「一換一」、首次登記稅寬免等誘因令更多車主換車，但不論是公共、私人充電位俱不足，而現行的加油站未有相關配套時，車主當然會擔憂續航力，進而對電動車卻步，以致2035年停止新登記燃油車的目標流於空談。促請政府須加快增設公共充電位步伐的同時，也要加強日後對私人停車場充電位的規管，以免淪為其他私家車泊位，得物無所用。

作者是時事評論員

[齊嘉治]