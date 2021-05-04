劉進圖：限制來港隨時可變限制離港

修入境例留後着 公眾難免心存疑慮

《基本法》訂明香港居民享有入境、出境自由，政府不應隨意立法限制。這次政府修訂入境條例，理據是要履行《國際民用航空公約》下的國際責任，改善免遣返聲請的審核程序，但國際民航業因應公約而推行的預報旅客資料制度，只是要求航空公司向航班目的地的入境當局預報旅客資料，而保安局長也保證，稍後提出的附例只針對抵港航班和擬入境旅客，既然如此，政府為何堅拒在主體法例中訂明這個限制？為何容許主體法例同時覆蓋入境及離境旅客？這顯然是留有後着，公眾難免心存疑慮。

公眾清楚知道，政府頒布附屬法例，可以使用先訂立後審議的方式。換言之，當入境條例的修訂在8月1日生效後，政府隨時可以頒布即時生效的附屬法例，授權政府指令航空公司及船公司拒絕讓某些旅客離境，政府現階段不打算這樣做，但將來如有需要隨時可以做，這就是修例後與修例前最大的分別。為什麼特區政府需要這個備用權力？

是為了維護國家安全嗎？客觀上沒有這個需要，中央直接替香港訂立的《港區國安法》去年中已經生效，國安法執行人員已擁有極廣泛的權力，可以要求受查人士交出旅遊證件，防止他們離開香港，事實上如今已有多名泛民人士因此失去離港自由。既然有了國安法這「大殺傷力武器」，為什麼特區政府還要藉修例一併取得限制入境及離境的法律權力？

若非為限制港人移民 最好解說清楚

中央和特區政府近月一再強調，針對英國允許BNO港人居英，會有反制措施。港人很自然會想，政府是否想藉修例擴權，必要時限制港人離境移居海外，阻止英美加澳等國家開逃生門，吸納香港移民和資金？特區政府如果沒有這樣的意圖，最好向公眾解說清楚，否則，對政府本來就信任不足的市民難免會認定，政府確有打算，隨時會強行落閘，阻截港人移居海外。

更嚴重的是，一旦市民大眾擔憂政府可能隨時落閘，就算本來沒有下決心移居海外的，或者打算過幾年才走的，也會提前部署，例如把子女盡早送到海外升學，把大部分家庭財富遷移至海外，或最少移放到離岸戶口，這些防風措施累積起來，對於香港作為財富管理中心會有很大影響。

安全港不再安全 人才資金流向別處

此外，修例對於在港工作或經商的外籍人士，也造成心理威脅。過去他們不用太擔心香港政局變化，若有什麼動盪，可以馬上離開。但修例帶來了新的不明朗風險，假如這些外籍人士所屬國家與中國交惡，難保他們不會像那些在內地被禁止離開的外國公民那樣，捲入人質外交的漩渦。

香港過去是非常安全的避風港，如今有了國安法，加上入境條例已修訂，安全港已不再安全，人才和資金自然就會流向別處，這是香港的不幸。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]