阮穎嫻：不要讓政治經濟抹煞天才的教育機會

天才對人類的貢獻

天才對知識的貢獻有多大？最近有經濟學者做了一項有趣的研究，回答這個問題。他們蒐集了大量國際數學奧林匹克（International Mathematical Olympiad，以下簡稱IMO）參賽者的資料。IMO每年舉辦一次，每個國家或地區可以派出最多6位選手參賽，參賽者必須在20歲以下，中學程度。比賽中，選手要分兩天做6道數學題，題目包括代數、幾何、數論和組合數學等。評審會根據選手的答案評分，按分數高低設金銀銅牌。一般來說，約有25%選手得到銅牌，15%選手得到銀牌，得到金牌的不足10%。

由於參賽名額有限，每位選手都經過千挑萬選，天資聰敏。即使如此，面對這些艱深的題目，每年捧蛋的選手也不計其數。因此，能夠在比賽中脫穎而出、得到金牌者，一年只有數十人，天才之名當之無愧。

研究追蹤了這些在1981至2000年參賽的選手，他們日後的事業發展。研究發現，這些選手中，有22%取得了數學博士學位，其中約有三分之一在頂尖學府畢業。這些IMO選手合共發表了逾1.5萬篇學術論著，論文被引用逾16萬次。

得到IMO金牌的天才，日後成就過人。他們平均發表的論文數目，比頂尖大學博士畢業的數學家高出3倍。另外，1994至2018年獲得菲爾茲獎（Fields Medal，數學界的一項最高榮譽）的26位數學家之中，有14人曾參加IMO，10位得過金牌，當中包括華裔數學家陶哲軒（Terence Tao），他是加利福尼亞大學洛杉磯分校最年輕的終身教授，以及俄羅斯數學家佩雷爾曼（Grigori Perelman），他不單破解千禧七大難題之一「龐加萊猜想」，更以放棄100萬美元獎金、還叫傳媒不要採訪他而成為傳奇。得到IMO金牌的天才，日後贏得菲爾茲獎的概率，比一般畢業於頂尖大學的數學家高出50倍。由此可見，天才對於人類知識的增長十分重要。

天才的出身和成就

因此，說天才是上蒼對人的恩賜並不過分。問題是，天才可以生在世界上任何一個國度，但不是每個地方都可以成就天才。生活在發達的國家和地區，享受到優越的教育資源，天資可以發揮。相反，生在落後的國家，即使天賦異稟，沒有後天的培養，也未必能成大器。

根據經濟學者貝加（Gary Becker）的人力資源模型，受教育程度不僅取決於才華，還取決於他們所面臨的財務約束。讀書是需要錢的，有些人家境富庶，投放在人力資源上的約束較小；不然要自己儲錢、半工讀或借學貸，成本就較高，約束較大。

尤其是在發展中國家，人比較窮，教育制度及融資市場較不完善，所以即使是天才，也可能需要及早開始工作，書讀不多，無法培養人才。或他們的國家沒有好的大學，但出國進修十分昂貴，等等。這樣就無法充分發揮他們的才華。在香港，若有出身貧寒的人很有天賦，總是能拿到獎學金。

上述研究分析IMO參賽者的數據，發現來自低收入國家的參賽者，即使在IMO比賽的分數和其他人一樣，日後的成就，無論是成為專業數學家的比例、論文數或引用率，都比其他參賽者遜色。主要原因是，他們受到財政資源的限制，無法到在科技和知識領域領先的國家如歐美等地留學，以致才能不能善用。按現有數據推算，假若這些「不幸」的天才的才能得以正常發揮，讓他們活在發達國家，他們可以使數學界的論文數增加10%，引用數增加約20%。他們的損失也是全人類的損失。

有見及此，有些世界富豪早就放眼低收入國家，希望透過獎學金鼓勵有天賦的人，在對提升人類整體的文明上出一分力。受資助的當然不止是數學界別而已，以上研究用數學成績做研究，是因為數學的天才比較容易量度，較少爭拗，數學科對天分的要求相對其他學科也高。

政治張力窒礙人類文明進程

有很多因素會阻礙學術交流。疫情使學者不能到各處演講及進行學術會議，本應會拖慢了人類文明的進程，但有了科技，很多會議都在網上廣播，就不成障礙。

但國家之間劍拔弩張就不同了。美國由於忌憚中國學生及學者，在政策上令留學生數目減少。就算沒有明文規定，有些優秀的大學在錄取學生時，考慮到政治因素，如果同時收到兩個能力相等的申請，但一個來自印度一個來自中國，很可能會較傾向收取來自印度的學生，以免在簽證等各個環節上出問題。這些大學的入學競爭相當激烈，本來就不愁優秀的申請人，這是因為不確定性作出取捨。

這在中國學生中造成了憂慮。有些學生的志向，是去美國頂級大學深造最尖端的科技，在知道這樣的政治形勢後，覺得自己機會大減，哭了出來。

同時，由於美國的態度，使更多中國學生轉投英國讀書，英國大學財政狀况向來麻麻，其實十分需要海外留學生帶來的學費。一些香港的大學，碩士課程在保持收生數量及質素一向較困難，受惠於海外抗拒的態度，聽這些院校的同事說收生反而改善了，畢竟中國學生是香港碩士課程的大客。

因為政治的張力窒礙了學術交流，其實是人類文明的一大損失。在學院待過的人都知，有好的研究環境，才容易激盪出、發明出使人類文明更進步的創新理念。

參考資料：

Ruchir Agarwal and Patrick Gaule (2020) Invisible Geniuses: Could the Knowledge Frontier Advance Faster? American Economic Review: Insights. Vol. 2, No. 4, December 2020.

作者是港大經管學院講師

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[阮穎嫻]