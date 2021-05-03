朱兆麟：電影業興衰對生物醫藥產業的啟示

香港有世界一流的生物醫藥研究及臨牀測試水平，又是全球第二大生物科技融資中心，但香港市場規模細，初創企業或研究機構都難覓投資資金，把科研成果商品化，導致產業化步伐緩慢，連帶難以吸引及留住人才。故業界從業員不可故步自封，應放眼大灣區，再圖進軍東南亞甚至國際。2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推出，連接大灣區城市的基建及配套政策將增加，大灣區城市間資源可更緊密合作。早前，中山市政府代表於「中山．香港健康醫藥產業論壇」就分享了中山市可帶給香港生物醫藥產業的機遇。

據講者介紹，2018年底中山市上市藥品數量，已位列大灣區9個內地城市中的第二位，加上近年市政府加強優化經營環境，已擁有多個重點生物醫藥產業園區，聚集了國內外多間知名醫藥企業。本地生物醫藥從業員，應善用中山市的產業化資源，作為大型科研及生產的基地，吸納當地行業人才，再善用香港集資能力，以及藥物、設備等與美國和歐盟等監管機構接軌的國際認證標準，把產品售往世界各地市場，發揮兩地優勢。

善用大灣區優勢 確保四大發展基礎

有了更多人才及更大市場，本港生物醫藥企業可集中於研發及統籌工作，政府亦應推出更多初創投資津貼或貸款予業界。本港生物醫藥企業亦可配合近年本港建立、具規模的中藥材標準認證制度優勢，生產外國市場缺乏的藥品，特別是大灣區城市特產的中藥，配合外國習慣改造，例如變成藥丸或顆粒形式。只要善用大灣區優勢，香港可確保生物醫藥等創科產業於定位、資金、人才、市場四大發展基礎，使產業能長久興盛。

作者是香港生物醫藥應用研究協會行政總裁

[朱兆麟]