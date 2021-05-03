楊荃荃：還要「試錯」到幾時！

早已享受社交自由的內地民眾，會否冒着感染變種病毒的風險，以及忍受回內地14天強制隔離的煎熬，就為了來香港玩幾天呢？而內地政府，會否為了方便港人免受14天強制隔離的辛苦，而冒傳入變種病毒的風險呢？

香港入境檢疫隔離錯漏百出

香港疫情反反覆覆無了期，今天再去追問「為何香港沒有內地那樣的政府和內地那樣的人民而做不到全民強制檢測」，已是於事無補，但擺在眼前的問題是顯而易見的，難道特區政府就束手無策了嗎？難道香港市民只有自求多福嗎？難道香港唯有等運到嗎？

任何工作都離不開兩個大原則：目標導向以及充足的事前準備。目標導向，若以清零為目標，就是不把潛在帶菌者找出來不罷休；而不必以清零為目標，結果就是做幾多算幾多，得過且過。表面上，香港各項檢疫措施都有了，封區強制檢測，有！高危人士強制檢疫，有！疫苗動員，有！但這是否做足工夫？

為什麼特區政府對高風險地區的入境措施總是慢一拍？為什麼每次封區強制檢測十居其九零確診？為什麼酒店隔離會傳染？單單是入境檢疫隔離這個環節，已是錯漏百出。

在放寬酒吧等場所營業限制的時候，特區政府稱有參考國外做法，不知道在制訂檢疫隔離政策的時候，是否也有參考內地成功的經驗？或許食衛局長或政府專家顧問可以考慮回內地隔離14天感受一下，不然不會提出「給酒店加裝空氣清新機」這樣的解決方案。

澳門和內地檢測嚴謹 隔離管理人性化

筆者剛剛完成14天的強制檢疫隔離，身邊不少朋友更是多次隔離，每一個隔離過的人，就像集郵愛好者一樣，喜歡交換各地隔離體驗心得，這裏或許可以分享一下片面的經驗。

首先是核酸檢測：從出境前、入境後，到隔離期間，需要做多次檢測。無論是澳門還是內地，全部要求鼻咽採樣，並且是由醫護人員親自採樣，杜絕了樣本不及格甚至是有人故意用水喉水當樣本的情况。

其次是心理健康：隔離期間的心理狀態其實是很焦慮的，特別是當你不知道自己和家人的健康情况時。日前，由福建回港卻因樣本出錯而被錯誤送檢的黃女士表示，由於連累鄰居和友人被送檢，檢疫期間因擔心和內疚甚至想自殺。身邊不少有過隔離經驗的朋友都說，香港隔離營的工作人員都是一問三不知，檢測結果沒有消息就是好消息，相比之下，澳門和內地隔離都做到人性化管理。

無論是澳門和內地隔離，酒店房間內都留有心理支援熱線告示，這已是常規操作。不僅如此，在深圳隔離時，酒店工作人員還會不時發短訊關心你的心理狀况，同期入住同一酒店的隔離人士還組建了微信群組，不僅可及時收到各項安排的通知，還可以一起倒數出關日期，互相打氣，甚至在結束酒店隔離後還保持聯繫，儼然患難之交。

第三是隔離管理：從小處看，無論是從關口到酒店的專車接送、閉環管理，或是隔離酒店每次送飯之後噴灑消毒液，這樣的細節無一不體現了「做足事前準備、而非事後補救」的邏輯。

從大的城市管理看，城市疫情風險評級細到以區和街道為單位，對來自不同風險等級地區的旅客採取不同程度的限制和管理，希望在嚴控疫情的同時，最大程度地降低對市民出行的影響，維持經濟活力。

第四是旅遊預期：隔離是很深刻的體驗，很容易與當地建立特殊的情感聯繫，深圳隔離酒店就在房間內放置了當地的旅遊冊子和歷史介紹，這些平時你不會翻看的小冊子，隔離期間倒是看得津津有味，對這個地方有了更深體會，出關有時間肯定會走一走、看一看。利用好科技，隔離甚至可以是沉浸式VR（虛擬實境）旅遊的最佳應用場景。

如今不僅內地民眾早已自由吃喝玩樂，原來澳門旅遊業也已恢復，在澳門隔離期間，筆者的微信就收到澳門旅遊局的推廣廣告，還有各種優惠券刺激消費。查閱數據發現，今年3月入境澳門的旅客有75萬人次，環比增加76.7%，同比升幅達2.6倍，其中內地旅客同比更增加6.7倍。

相比之下，香港旅遊業瀕臨破產，好不容易與新加坡搞個旅遊氣泡，卻要港人接受不平等條約（港人赴星要打疫苗而新加坡人來港卻不需要）！明明新加坡4月24日才公布新增23宗確診，比香港還多，當中還包括5宗社區感染！到底，檢疫隔離是為了什麼？

認清抗疫重點 才談得上疫後復蘇

作為個人，沒有人想隔離，但什麼時候可以不用隔離，不是某些官員強推政績說了算，而是健康安全的事實說了算。在全球疫情反彈之際、在無源頭個案不能清零之前談通關，都是紙上談兵！

疫情發生至今已一年有多，香港市民早已無奈適應，唯有更新技能，迎接挑戰，特區政府也有足夠多的機會去檢討政策錯誤，只有認清為什麼要隔離，認清抗疫的重點在哪裏，才談得上疫後復蘇。

看國務院港澳辦就韓正副總理4月22日主持粵港澳大灣區建設領導小組會議的新聞稿，不僅澳門的段落罕見排先，甚至香港的內容都只在深圳的段落裏出現了一下。

香港可以「試錯」的時間已不多了！切莫尚未清零，先把家底清光！

作者是一國兩制研究中心高級研究主任

[楊荃荃]