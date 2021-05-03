袁海文：非驢非馬的食肆分級無助抗疫

為何「安心出行」比接種疫苗更重要？

其實，疫苗氣泡或護照，各國都有計劃和考慮。雖然不是所有地方都接受，如在以色列的接受程度很高，但在英國便有很大反彈，認為不應以「疫苗」去作限制，但整體而言，都是以人民接種當地可接受的疫苗為條件。但是，設計疫苗氣泡的香港官員，則只一心谷數，但又不是谷接種疫苗的數，而是使用安心出行的數，完全無視市民對安心出行接受程度非常低，其追蹤工作的效能也完全欠奉。這就帶出政府抗疫的荒謬：接種疫苗但拒絕使用安心出行的市民，不能夠到C類食肆，選擇權反比沒有接種疫苗但願意使用安心出行的市民少？政府過往不是高舉「護己護人，齊打疫苗」嗎？為何「安心出行」會比「接種疫苗」更重要？政府至今也沒有具說服力的解釋，亦不見從市民的角度出發，只是無所不用其極地將所有社交距離措施與安心出行掛鈎。

須爭取時間 令市民盡快接種疫苗

令筆者更擔心的是，N501Y（英國）及E484K（南非）變種病毒株已流入社區，前者傳染力較一般病毒高出一半，後者亦令疫苗有效性大打折扣，多位專家都指，處理不好，隨時會爆發第五波疫情。但疫苗氣泡的設計及執行，是完全無視全球一直關心多時的病毒變種的影響。即使接種了香港專家批准的疫苗，也不能排除傳播變種病毒的風險，沒有接種疫苗的市民也可每枱6人，不是等同加速病毒傳播的機會嗎？另外，政府日前突然向接種國藥疫苗的人大代表、政協委員發出電子針卡，但世衛尚未審批國藥疫苗，政府又沒有交代專家委員會有否審批其有效性。以上的種種，政府又會否製造了未來抗疫的更大難題或陷阱？印度變種病毒及疫情非常嚴重，對香港的挑戰將是非常巨大，必須爭取時間，令市民盡快接種專家委員會所批准的疫苗。

應請示中央 與台灣商討通關

所以，現在政府最需要處理的，是盡可能減少市民「疫苗猶豫」，處理市民的真實擔憂，同時提高誘因。但誘因在於是否吸引，而非如食肆分級那類與「安心出行」掛鈎的非驢非馬，或市民覺得沒吸引力甚至感到被威迫的措施。對香港人來說，到日本和台灣旅行絕對是最為吸引。根據統計數字，疫情前香港每年到訪日本和台灣人次，加起來便超過300萬。日本疫情最近再次出現緊急情况，難以短期達到任何旅遊氣泡或護照的協議。但台灣控制疫情一直理想，台灣政府也曾說明，可研究接受包括中國疫苗等，作為縮短檢疫或免檢疫的條件，另外亦與帛琉（又稱帕勞）有旅遊氣泡計劃。香港政府既然能夠與新加坡達成旅遊氣泡協議，也正和澳門商討通關的計劃安排，也應該請示中央，尋求批准向台灣商討互相通關及承認疫苗的安排和機制，真切地增加市民接種疫苗的誘因，大幅提升接種疫苗人數。

作者是民主黨醫療政策副發言人

[袁海文]