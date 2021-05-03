趙永佳、許漢榮：善用課檢契機 加強應用學習

雖然公眾的注意力，似乎集中在核心科目（尤其是通識教育科）的改革，但優化措施中有一點，其實我們也不應忽視。「通函」指出，學校可「按校情和學生需要釋出不同程度的空間，照顧學生的多元學習和發展需要。所釋放的課時可以便利學校提供更多元選擇，如讓學生增修一個選修科目（包括應用學習）」。我們認為，政府應該因應是次課檢的契機，加強高中的應用學習，並且確立應用學習在高中的角色與地位，再擴闊思考「職專教育」在中學的定位，以利學生有真正的多元學習選擇。

我們一直認為現時的中學課程過於單一以文法科目為主導，高中也極為應試導向，令到學生的學習選擇非常有限。新高中學制自2009年實施以來，課程制度並沒有走向多元，即使課程當中設立了應用學習，但多年以來，其定位並沒有獲得應有的重視（例如大學收生多不考慮應用學習的成績），修讀學生的比例長期處於低位，徘徊在佔文憑試所有日校考生的7%至8%左右。

新學制在2009年實行時，原意是透過改革為學生提供一個具有多元選擇的制度及「寬廣而均衡」的課程，可是10多年來，這樣的理念並未有實現，學校課程仍然相當單一，應試教育的取向依然處於主導位置，這都不利於年輕人掌握21世紀所需要的技能。這一次的核心科目改革，雖然爭議不少，但既然已成定局，我們就應當思考，如何能在這樣的空間下，多下一點工夫，讓制度做得更好。

善用騰出課時開課 政府須增場地設施

一如我們過去多次倡議，中學課程裏應該加強「職專教育」的元素，包括增設「應用教育學習領域」，重組並新設初中學科，供學校向學生提供不同的課程選擇，而不是只提供以文法科目為主的課程。此外，趁高中是次的核心科目改革，政府應加強支援學校開辦「應用學習」，讓所有高中學生都可以有機會修讀。

根據教育局的資料，在2021至2022學年開始，應用學習的課程有所增加，亦將會按照「學校課程檢討專責小組」的建議，在中四級便可以開展「應用學習」，讓同學在中三選科時已經可以考慮高中選讀相關課程。這些措施都是好的開始，但仍未足夠。我們認為，政府仍然需要加強資源投入，協助學校能夠開辦「應用學習」。其中我們一直倡議由政府出資，在不同區域設立「應用學習教學中心（Applied Learning Hub）」，並委託機構管理，向課程提供機構提供開辦課程的場地及設施。現時因應核心科目改革而騰出的課時，政府亦明言鼓勵學校可以開辦應用學習，教學場地及設施將會是一個重要的考慮。

此外，我們亦期望政府能協助一些打算以「模式二」（即所謂「包班」）開辦應用學習的學校改善教學場地及設備，並且能鼓勵學校之間可以互相協作，為學生提供更多的課程選擇。長遠而言，更可讓學校發展具特色、並能獲認證的校本應用導向課程，那麼未來小學生升中選校便不用只考慮「名校」，而可以考慮學校的不同辦學理念及課程特色，再配合學生個人的特質及未來志向來選校，做到真正的多元。

應用學習成績 應與甲類選修科看齊

另外，趁此改革的機會，大學亦應全面認可「應用學習」的成績作為收生基本條件，並與文憑試的甲類選修科的地位看齊。是次改革之後，通識教育科將被「公民與社會發展科」（公社科）所取代，文憑試的成績亦將只有「達標」、「不達標」兩個等級。根據大學校長會最新的聲明，大學入學成績的要求亦必要「公社科」達標。既然如此，「應用學習」亦應獲同等重視認可為大學入學的條件。現時學生在「應用學習」獲取「達標並表現優異（II）」的成績，在考評制度下成績水平相當於文憑試甲類選修科第4級或以上的成績，足以展示學生的成績水平。既然「公社科」只有「達標」要求已達大學入學的門檻，那麼拒絕承認「應用學習」是不合理的。退一步說，根據各資助大學的最新公布，2024至2025學年的收生基本要求為中、英兩科須達文憑試第3級或以上、數學須達第2級或以上及公社科「達標」，再加上兩個甲類選修科目（大部分要求為第3級或以上）成績，我們相信對於大部分同學來說，修讀3個甲類選修科目並無必要，學校更應善用課檢騰出的課時來開辦「應用學習」課程。

我們一直強調，「應用學習」並非意味着就業培訓，而是透過課程為學生提供不同的學習經歷，並且利用有別於公開考試以紙筆答卷為主的考核制度，讓學生有機會發揮不同的才能。一如課程及評核大綱所指出，「應用學習」除了必要的理論外，更重視實際的操作，在「動手做」的過程中能「從錯誤中學習」，這些都與傳統文法科目較為重視既定答案有所不同。換句話說，應用學習應該被視為能夠更全面呈現學生的多元能力，將成績納入聯招計分制度當中，自是理所當然。這種轉變不僅是對職專教育，亦將是香港年輕人生涯規劃教育的一大突破。

至少讓學生選修一科應用學習

因此，應趁着這次改革的時機，調撥、增加資源加強「應用學習」，從而進一步思考中學職專教育應有的位置。參考澳洲維多利亞省的倡議，香港的「應用學習」應該是所有學生都可以選擇的，鼓勵學校至少讓學生選修一科「應用學習」課程，是政府理應承擔的責任。教育局亦應做好規劃，準備迎接應用學習修讀人數未來的大幅增長，除了資助學生的學費外，亦要在資源上支援有心發展此類科目的學校，讓他們可以無後顧之憂，為學生設計最好的課程組合。

加強發展「應用學習」不單回應教育政策所需，更重要的是讓年輕人能掌握多方面的技能及應用思維，而不止是學習「知識」那麼單一，這也是世界教育潮流，香港的中學教育在這方面已落後不少，現在便是好的時機從後趕上。

作者趙永佳是香港教育大學社會科學系社會學講座教授，許漢榮是香港教育大學教育政策與領導學系講師

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[趙永佳、許漢榮]