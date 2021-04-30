曾志豪：當「君之視臣如土芥」

如果把「君臣」換成「官民」，做官的處處視民如賊，又如何能怪責人民對官員時刻提防？

《入境條例》修訂最終無懸念的通過，見證現屆立法會的「人大化」。最大爭議，當然就是政府認為修例只為阻止一些酷刑聲請人士來港，而公民團體則懷疑會阻止市民離境，變相「鎖港」。

政府大力譴責，指這是抹黑、煽動恐慌情緒、散播謠言。

你能怪誰？如果這個修例是放在20年前、10年前，就算是雨傘運動的2014年，民間也未必引起這麼巨大的恐慌，因為那時的官方仍然講道理，沒有耍陰謀。但這兩年，香港人見慣太多「正確的理由」打壓港人的自由，早對官方失去信心。

官視民如賊 如何能怪人民提防官員？

以防疫為名的限聚令，已經是官方失信於民的最佳例子。當各大商場、主題樂園人頭湧湧，肩摩轂擊，「4人聚集」、「同一目的」之原則、限制，根本形同虛設，但政府卻仍然以疫情為由，限制民眾聚會，包括今年繼續不許支聯會借維園搞六四集會。

如果真以防疫為理由，為什麼除口罩吃飯的餐廳都逐步開放，反而戴口罩的集會仍然封閉？為何又不提供同樣的ABCD餐予遊行集會，大可要求參加聚會的市民都要分「打針區」和「沒有打針區」，有「安心出行」和填紙仔區，我相信支聯會願意配合，市民也會誠實分類。

究竟是防疫，還是防民之口？

又譬如與新加坡的「旅遊氣泡」，為何新加坡來港的遊客只須檢疫、毋須打疫苗，香港出境的人士反而要打齊兩針才可登機，這真是為了市民健康？還是想催谷打疫苗？如果政府官員不是帶頭只打保護力明顯較低的科興，也不會引起市民覺得打疫苗是政治任務的懷疑。

當《國安法》的法網愈張愈大、紅線愈來愈密集，明顯「官視民如賊匪」；你當人民是賊，那麼人民當然不會相信你拿在手上的只是裝飾用的手鐲，而不是限制自由的手銬。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]