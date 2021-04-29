陳帆川：趙婷奪奧斯卡 美國人民為何不憤怒？

港人終可感受資訊不平衡

這種體驗就是，當全世界都在談論一個熱門話題，而你也很想加入討論時，卻完全沒有辦法接觸，只能透過東拼西湊的資訊去重組，裝作你也跟得上世界潮流。這種資訊不平衡，香港人終於可以感受。

今屆奧斯卡在中國大陸和香港成為一項近乎隱形的盛事，原因不明，可能是有人不高興。不過，如果套用一種我們現在常常聽到的邏輯，其實整件事上最應該不高興的，是美國人民。

首先，趙婷雖然滿口流利英文，但對美國來說，她到底是不是位愛國者呢？我們甚至還不知道她到底是否美國人。她在台上短短約兩分鐘的得獎感言，有一半都在解釋她在中國長大時所學習的人性本善。美國人民可能會問：「難道我國就沒有人民值得學習的地方嗎？為什麼要在我們西方的舞台強調東方的智慧？還是她根本在指桑罵槐，別有用心地將東方的價值觀強加於西方之上？」

再看看趙婷拍攝的《浪跡天地》，講的徹頭徹尾就是美國問題。她把這個國內問題拍成蜚聲國際的電影，就等於把問題鬧到舉世矚目了。美國人民可能又問：「美國的經濟成就有目共睹，為何富強的一面你不拍，硬要找所謂的社會陰暗面出來，黑我們美國？」

此際傳來消息，清華大學校慶日居然有女生熱舞，美國人民大可再追問：「你看，你們自己國家還不是水深火熱？先管好家裏的事情吧，別來吃美國的飯砸美國的鍋！」

美國有沒有人這樣想，無從稽考，但至少主流媒體上沒有，反而清一色都說她創造了奧斯卡的歷史。在YouTube看看外國網民反應，評價似乎很正面，例如：「（她）幾乎沒有化妝，沒有浮華的服裝，只是謙虛和充滿才華地專注於重要的問題……這應該成為潮流。恭喜！」還有不少留言，主力評價《浪跡天地》電影本身，而不是評價她的「人」。

至於中國人民怎樣想？可能先要想辦法看到奧斯卡和《浪跡天地》，畢竟《環球時報》約一個月前還說趙婷是「中國驕傲」，應該捧捧場。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]