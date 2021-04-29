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2021年4月29日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：Who is the devil？ ／文：張志剛
聞風筆動：汪洋中聯辦提愛國教育 建制派料國教陸續有來／文：李先知
陳智傑：集體回憶 定義社會事件
郭樺、黃子為、鄭宏泰：「安心出行」為何困難？
羅庭德：規劃思維與時並進 發展高科技物流及鄉郊旅遊
陳帆川：趙婷奪奧斯卡 美國人民為何不憤怒？
梁美芬：行錯了路就要扭軚
筆陣：Who is the devil？ ／文：張志剛
【明報文章】日前看了湯家驊在「思考香港」的訪問，看完之後，心裏一大堆疑惑和問號，在此公開提出，希望湯先生可以解釋一下。
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筆陣：Who is the devil？ ／文：張志剛
聞風筆動：汪洋中聯辦提愛國教育 建制派料國教陸續有來／文：李先知
陳智傑：集體回憶 定義社會事件
郭樺、黃子為、鄭宏泰：「安心出行」為何困難？
羅庭德：規劃思維與時並進 發展高科技物流及鄉郊旅遊
陳帆川：趙婷奪奧斯卡 美國人民為何不憤怒？
梁美芬：行錯了路就要扭軚
聞風筆動：汪洋中聯辦提愛國教育 建制派料國教陸續有來／文：李先知
陳智傑：集體回憶 定義社會事件
郭樺、黃子為、鄭宏泰：「安心出行」為何困難？
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