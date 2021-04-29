觀點
張志剛

筆陣

筆陣：Who is the devil？ ／文：張志剛

【明報文章】日前看了湯家驊在「思考香港」的訪問，看完之後，心裏一大堆疑惑和問號，在此公開提出，希望湯先生可以解釋一下。

上 / 下一篇新聞