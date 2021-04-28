梁幸發：空談政治理想 改革從何而起？

改革方向在反對派操作下走歪

港人於英殖時期抱持過客身分，從「借來的時間，借來的地方」和「政治冷感」，到回歸後落實「港人治港、高度自治」，香港成為不少人真正的家，社會自然對如何能夠促進公平繁榮有所期許。在這個背景下，回歸早年一批滿腔熱誠的青年開始就社會議題發聲，他們在和平、理性和守法的氣氛下，尋求改變、提升生活質素和公平分配，投入參與香港以至國家發展，當時便獲得了社會各界的包容和尊重。

解決本港深層次矛盾一直是香港社會的共識，甚至連中央政府近年亦不斷指出香港需要反思定位，尋求破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題。青年對社會變革存有理想本應值得欣賞，遺憾的是，改革方向在反對派沉溺政治和選舉操作下逐漸走歪，最終完全變質。

反對派將社會矛盾訴諸意識形態之爭、政治之爭，將單純的社會問題視為政治問題，甚至要奪取特區的管治權和挑戰中央主權，實屬不智。香港在多年的政治鬥爭中蹉跎歲月，社會改革裹足不前，儘管近年「利益均霑」不進則退、房屋和貧富不均等問題遲遲未解，但這絕不是任何人作出違法暴力、勾結外國勢力，以至將政治凌駕一切等危害社會和國家安全行為的藉口。

西式民主不是唯一政治模式

政治改革的核心本應是為了確保政府施政以民為本、促進社會安定，但西方式民主被倡議為解決社會矛盾的靈丹妙藥，近年則備受質疑。美國著名學者福山（Francis Fukuyama）於1990年代曾提出「歷史終結論」，預言西方國家的自由民主制度將是人類演化的終點，並將成為所有國家的唯一形式，但在疫情下歐美政客應對一塌糊塗，使福山承認政治體制與應對能力無關，國家的內在能力、社會的信任程度和領導人素質反是更重要的要素。

西方國家過去在新自由主義下，跟從經濟自由化和市場化原則，減少政府干預，但美國在資本市場下的分配不公一直為人詬病，英國則在政客政治豪賭失敗後留下「脫歐」的爛攤子，發展停滯不前。美英兩國抗疫不力，相反中國以負責任和科學態度成功控制疫情，證明西方式民主不是唯一的政治模式。西方式民主下管治團隊不斷更替，基於不同政治思維而使政策朝令夕改，中國模式則說明通過良好治理和政策延續性、透過實現經濟增長和保持社會穩定，同樣能夠獲得人民的支持和社會認受性。

聚焦社會改革須實事求是

由此可見，在政治現實下，港人必須理解：第一，香港屬「高度自治」而非「全面自治」，中央擁有絕對主權和全面管治權，是次改革選舉制度，確立「愛國者治港」原則，在於重塑「一國兩制」下特區應有的憲政秩序和從政者應有的政治倫理，是香港政制發展的完善過程而非終局；第二，任何形式的政治改革應以解決社會深層次問題為根本目標，任何變革必須符合香港現實情况，避免墜入西方式民主的民粹操作；第三，建立良政善治、社會革新求變、港人安居樂業，此乃中央政府、香港社會各界甚至是反對派陣營的共同利益，如何管控彼此分歧和改革步伐，謀求合作而非對抗，才是解決和突破當前社會困局的必然前提。

完善選舉制度過後，政局回復穩定，但不代表從此便可一勞永逸，各界如何確保社會能夠重新出發，更是任重道遠。社會應意識到空談政治理想是無助推動深層次變革，港人能否摒棄不必要的政治和意識形態紛爭，實事求是處理分歧，將成為香港能否聚焦社會改革的關鍵。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[梁幸發]