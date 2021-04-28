余德新：香港工人應得到更好的工傷管理，但是……

每逢有工傷或職業病發生，就代表我們職業健康安全的預防措施失敗！

不幸的是，香港每年都有超過3萬個僱員因工受傷而需停工超過3天，當中超過200人死亡；這個情况，已持續多年。換句話說，僅在今天，有大約100名香港員工遭受工傷，從這一刻到明天，就有多於1名香港員工因工作喪生！

公營醫療服務供不應求

工傷發生後，絕大多數受傷工人會在公立醫院系統中尋求治療，因為香港緊急醫療服務普及，而費用也可以負擔。在急症室求診時，受傷很嚴重的，會被安排入院接受急症治療；輕微受傷的，經急症室治療後便可離開；有一定程度受傷的，在急症室接受治療後會再覆診跟進；有一定程度受傷並需要專科診治的，最初在急症室接受治療，然後會被轉介到專科診所，主要是骨科。

香港公營醫療服務供不應求是眾所周知的，首次專科門診的預約時間大多需時數周、數月，甚至超過兩年；特殊醫學成像檢查，如磁力共振、電腦掃描的輪候時間，往往也需要數月或數年；2018年醫管局物理治療門診的平均等候時間為33周……等候期間，沒有清晰診斷，因此預後也不清楚，為了傷患者的「利益」，工傷僱員會被給予病假，直到有明確診斷或得到適當治療為止。等待、等待、再等待，不少工傷僱員因而錯過了康復的黃金期。

錯過康復黃金期 增身心痛苦、經濟負擔

後果：不必要的長期身體痛苦；心理壓力最終導致焦慮和抑鬱；「社交離解」和不良的工作關係；持續擔當病患者的角色，無法重返工作。已有不少研究發現，離開工作崗位時間愈長，重返工作的機會就愈低——缺勤約6個月的工人重返工作的可能性只有約50%；12個月後，可能性小於25%；兩年後，重返工作的前景渺茫。

即使能在短時間內獲安排住院或接受專科診治的較「幸運」工傷者，也不能得到工傷後所需的全面關顧。香港公立醫療服務的水準是很高的，專科治療，能減少身體損傷或使身體得以恢復；治療師的康復治療，有助恢復丟失的功能，減少失能／殘疾，回復全部或最大功能的能力。可是公立醫療服務仍然沒有涵蓋醫療設施以外的職業康復，也沒有重返工作崗位的支援服務；而這些也不包括在目前《僱員補償條例》的保障範圍。欠缺適時適切的醫療及康復服務，可以帶給工傷者不良的後果，包括不成比例的減少工作能力、失去原來的工作、降低獲得新工作的能力、承受經濟和社交心理痛苦，也會造成家庭的經濟和社交心理負擔及社會經濟負擔。

現行制度4個主要弊端

香港現行制度的主要弊端：（1）需要漫長的等待時間，以獲取適當的醫療服務，其間不斷放病假（等於100%暫時性殘疾），遠離工作；（2）在治療環境中進行模擬工作的康復是有用的，但卻欠缺意義，因為欠缺了實際工作中的社交內涵；（3）專注於醫療康復，但卻忽略用以克服工傷的社交心理後果的照顧；（4）缺乏適當的殘疾管理和重返工作支援服務。

香港工人應得到更好的工傷管理，因為香港是世界上經濟最發達而失業率又最低的城市之一，對人力資源需求很高。給予工傷員工好的工傷照顧，並非出於政府或僱主的仁慈，而是由於適時適切的工傷管理計劃可給各方帶來實際的利益，包括減少病假的薪酬開支、降低因永久喪失工作能力而支付的賠償、減少人力資源的損失及新招募和培訓的成本、降低受傷員工及其家人承受的痛苦、減少對社會保障和公共衛生資源的依賴等，確是經濟有效的投資，而不是額外的支出。

香港在職業康復及重返工作的支援服務並不是空白的。香港工人健康中心早於1992年獲得香港賽馬會資助，在南昌邨設立了全港首個職業康復中心，在志願參與的醫生和康復治療師支援下，引入了個案管理和工作強化計劃，給工傷員工開拓了職業康復及重返工作的支援服務，也給香港相關專業的從業員提供了實踐職業康復理論的基地，及後更把職業康復的概念引入公立醫療系統。可惜的是公立醫療服務供不應求，也沒法把職業康復的工作帶到工傷者的工作地方，落實輔助工傷者重返工作的使命。

成功的職業復康計劃：及早介入、專業跟進、責任分擔

有鑑於政府長時間不處理工傷者的特殊需要，相關的專業團體（香港職業及環境醫學學會、香港職業治療學會、香港物理治療師工會）於2000年組成了職業傷病復康專業團體聯盟（復康聯盟），並於2002年出版了職業傷病復康計劃書，指出香港相關服務制度中存在的問題，提出需要建立新制度，希望有助參與職業傷病復康的人士解除所面對的困境。一個成功的職業復康計劃應包括：及早介入——以免錯過了康復的黃金期；多專業團隊協作跟進——全面關顧工傷引致的肉體、功能、心理及社交障礙；工作現場進行復康——使康復鍛煉有針對性及具意義，並能了解工序和工作環境可否調節，以容納工傷者的功能損失；責任分擔——引導僱主、上司等與工傷者及康復專業人員共同承擔成功重返工作的責任。職業復康計劃可以由一個公共醫療機構提供，或由非牟利的非政府組織在專業團體之指引下推行；較大規模的公司亦可考慮實施它們自設的職業復康計劃。

政府當年沒有回應復康聯盟的建議，而於2003年與保險業推出自願復康計劃，但由於參加者要經保險公司挑選，加上個案經理是由保險公司聘用，得不到工傷員工的信任。隨後10多年，香港的醫療專業人員持續開發工傷康復的服務，規模最大的是醫院管理局給內部員工提供的職業醫學關懷服務，取得一定的成果；其後公務員事務局批款給醫管局兩間醫院，安排特別職業復康服務，協助工傷公務員盡快康復及重返工作。可惜的是，香港大部分打工一族（推算逾90%）仍然沒法得到工傷後所需的適時適切診治及復康，亦沒有重返工作的支援服務。

香港現行的工傷保險法例與制度，已經沿用約67年，遠遠落後於本港經濟及康復服務技術的發展，甚至追不上很多發展中國家的制度和服務，是時候改革香港的工傷管理制度及服務了！

作者是職業及環境醫學專科醫生、香港工人健康中心主席

[余德新]