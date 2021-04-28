劉銳紹：官方言行自綁 浪跡鴕鳥天地──從趙婷獲奧斯卡最佳導演獎談起

趙婷獲獎之後，用中文說出《三字經》裏的「人之初，性本善」。這是她小時候爸爸教她的，她至今仍相信這句話。跟着，有網民就承接朗讀下去：「……性相近，習相遠；苟不教，性乃遷……」從而引起更多思考和聯想：現實中是否仍然「性本善」？誰人失去了這個「人之初」？……

（1）思維束縛令官方行為作繭自綁

在揭曉和頒獎之前，內地已禁止直播和要求低調報道（香港也無直播），並下令低調處理相關消息和評論。這與來自台灣的李安2006年成為首位華人奧斯卡獎最佳導演相比，可謂反應迥異。內地流傳官方擔心的理由有二：得獎者發言時可能出現傷害或揶揄中國的言論（例如疫情，以及新疆、台灣、香港問題等）；記錄香港「反修例」的短片《不割席》（Do Not Split；挪威導演漢默(Anders Hammer)執導）獲獎呼聲高，可能引起中國尷尬。業內人士稱，這是官方「通過多種渠道摸底得來的消息」，所以早作預防。

結果，《不割席》沒有獲獎，頒獎禮上也沒有太多傷害中國的言論（據報道只有最佳紀錄短片Colette導演吉亞基諾(Anthony Giacchino)「香港示威者不會被忘記」一語）。到了這刻，「摸底的消息是否準確」已經不重要了，因為中國的行為已把人們的視線引到另外兩個問題之上：一、這本來是中國可以引以為榮的機會，但在思想官員的狹隘思維下悄然消失；二、更嚴重的是，這反映了中國官方的心魔，寧左勿右，自我封閉和蒙騙，胡亂地把政治上的杞人憂天帶到文化領域中去。這與高行健當年成為諾貝爾文學獎首名華人作家得主時的反應類似，都是典型的「浪跡鴕鳥天地」！

（2）怨恨、狐疑、狹隘導致前後自相矛盾

趙婷的《浪跡天地》早前已贏得第78屆金球獎戲劇組最佳電影及最佳導演獎，她成為該導演獎的首位華人女性得主。此外，她也是第74屆英國電影學院獎的最佳導演和第26屆影評人選擇大獎的最佳導演。中國官媒也稱她是「中國的驕傲」、「華人導演之光」、「華人之光」。

可是，早前有網民找到2013年她接受紐約傳媒訪問的內容：「當我年輕時在中國生活，到處都是謊言。你會覺得自己永遠都不能逃離。我有很多青少年時期收到的資訊都不是真實的。」趙婷一下子又變了「辱華導演」，官方馬上變臉，內地院線原定4月23日上映的《浪跡天地》（《無依之地》），即時銷聲匿迹於天地之間。

最新動態是，《環球時報》前日有文章建議趙婷在中美對抗加劇之時，發揮社會調解的紐帶作用。但無論如何，這種取態反映了官方的功利主義，可以為自己宣傳和貼金則盡量利用，稍有「前非」即馬上打壓和割席。且看，那是2013年的話，難道不容許趙婷今天已不是這樣想嗎？為什麼窮追猛打？這不是記仇記恨和鬥爭潛意識的反映嗎？這又令人想到1970年代中國怎樣對待意大利導演安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）。他來華拍紀錄片，中國因內部的權力鬥爭，把文化差異上升到政治問題，對他進行全國性的大批判。1980年代，中國文化部向他致歉。看起來，這是四五十年前的事，但左的思維依然故我，能不悲哉？

（3）到底是官方放鬼，還是被鬼綁架？

上述現象令人想到一個更深層次的問題，背後有3種可能：一、網民出於義憤，群起清算趙婷，官方才順應民情作出反應——這在某程度上反映「民意」駕馭（甚或綁架）官方意圖；二、官方發覺初時「肯定趙婷」可能有問題，馬上轉軚，借助民間輿論修正姿態——這是確保政治正確的手法；三、官方平時已在有意無意之間培植大批「小粉紅」、「五毛黨」等「民間聲音」，至少讓他們任意找尋攻擊對象；久而久之，他們與官方的思維已同出一轍，「自動波入線，上位」——此乃「誰是主，誰是次」的問題，或者「誰是大鬼，誰是小鬼」的問題了。

如今，關鍵已不在這些問題上，而是在於：造了鬼、放了鬼之後，能不能控制鬼或收鬼？在中國政治上，經常出現權貴利用「鬼」來達到自己的目的，文革期間毛澤東的權術和「幻術」，就是典型。試想，假如今天仍要借助或依靠這種「造鬼」和「放鬼」之術，作為一種治國方法的話，將有什麼效果呢？可以預見，最大的後果就是自傷──被放出來的「鬼」打亂陣腳和咬傷！

（4）土壤問題決定果實質量

上述問題又帶出另一個更根本的問題，就是：怎樣的土壤產生怎樣的果實？上面提到的文化人如高行健，為什麼是華人而不是中華人民共和國籍（趙婷的國籍，外界有不同說法）？他們都有華裔的血緣和優秀本質，但為什麼都是到了外國才能得到國際的公認？當然，中國也有莫言、屠呦呦等得獎者，還有一些在其他國際評審中得到獎項的中國人。

我不會隨便作出結論，但至少可以看到，中國和華人在自然科學的國際成就比較容易體現，例如楊振寧、李政道，台灣的李遠哲，在美國出生的丁肇中、朱棣文，香港的高錕、崔琦等。他們都是在中外基礎結合之下創出成績的。不過，在社會和人文科學上，則較難體現中國人或華人對世界的貢獻了；即使有，多是在被打壓之下出現的，例如達賴喇嘛和劉曉波。這些都是可悲的產品！

這不單是土壤的問題，而且是官方希望培養哪種土壤的問題。從這角度看，前者只是果，後者才是因。傷人自傷有定律，前因後果各循環。慎之！戒之！勉之！

作者是時事評論員

[劉銳紹]